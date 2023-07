Belén Esteban manda un emotivo mensaje a Rosalía tras su ruptura con Raw Alejandro: "Él se lo pierde"

La ruptura de los cantantes Rosalía y Raw Alejandro ha generado debate en las redes sociales sobre una posible infidelidad por parte del puertorriqueño. Sin embargo, el cantante ya ha aclarado en un mensaje través de Twitter que cortaron "meses atrás" y que "existen miles de problemas que pueden causar una ruptura" y que, en su caso, "no fue por culpa de terceras personas o de una infidelidad".

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto han surgido alegaciones públicas erróneas y, por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", ha añadido.

Estas declaraciones no han sido suficientes, ya que los fans han detectado que Raw ha mentido tras confirmar que cortaron hace unos meses. Han puesto de ejemplo la aparición de Rosalía en el programa El Hormiguero el pasado mes de junio afirmando que tenía "unos vestidos guardados" para su boda, así como un vídeo de la cantante mandándole un mensaje a su pareja durante un concierto ese mismo mes, entre otros.

El acontecimiento ha dejado con un sabor amargo de boca no solo a los fans, sino a los famosos. Ha sido el caso de la excolaboradora de Sálvame Belén Esteban, que le ha dedicado unas palabras a la artista para mostrar su apoyo. "Mi Rosi, la vida es así, si Raw ha puesto esto o se ha liado con quien sea, yo te digo una cosa, Rosi: te quiero y te querré siempre. ¿Sabes qué? Que él se lo pierde, cariño, un beso".

Rosalía y Raw llevaban juntos desde 2020 e hicieron oficial su relación en 2021, aunque se conocían desde antes. Fue justo el pasado mes de marzo cuando anunciaron su boda tras el anillo que recibió la española.

La ruptura ha coincidido con el final de la gira de la joven, Motomami, quien ha puesto punto y final a su primera gira mundial este fin de semana en el festival Lollapalooza París. Capital en la que se le ha visto poco sonriente a raíz de unas fotos y vídeos sacadas por los fans.

"Rosi, no te merece"

El vídeo ha recibido más de 2.000 'me gustas' y más de 20 comentarios. Destacan los los usuarios que aplauden a Esteban por su respuesta a Rosalía: "Ella es amiga de todos", "todas somos Belén apoyando a nuestra Rosalía", "vamos, Belén, tú sí que sabes, reina", "todas somos Belén", "¡cuánta razón!", "Rosi, no te merece".

