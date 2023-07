Un fan de Rosalía busca ayuda para borrarse el tatuaje con las iniciales de la cantante y Raw

Los cantantes Rosalía y Raw Alejandro han roto después de tres años de relación y tras el anuncio de su boda este año, según ha adelantado la revista estadounidense People. El medio confirma esta información tras recoger el testimonio de personas cercanas a la pareja, que comentan que el cariño entre ambos artistas sigue intacto y que han roto la relación de mutuo acuerdo.

Caos, cabreo y tristeza es lo que se ha visto durante las últimas horas en las redes sociales. Algunos fans no se lo querían creer, otros, en cambio, se han alegrado de que hayan puesto fin a la relación. De hecho, algunos han decidido 'cancelar' a Raw por el rumor de una posible infidelidad.

Además ha habido decepción e, incluso, arrepentimiento por parte de otros, como le ha ocurrido al tuitero @callmepuxi, quien se tatuó las iniciales de ambos artistas el pasado mes de marzo, justo después del lanzamiento de su álbum conjunto, RR. El joven, ahora, después del anuncio de la ruptura, ha decidido que se lo quiere eliminar: "¿Alguien tiene un contacto para borrar tatuajes? Es para una amiga", pregunta desde su cuenta.

Alguien tiene un contacto para borrar tatuajes ?? Es para una amiga sjjsjsns https://t.co/ytjv2JwHoT — elpuxamami {🦋oto🦋a🦋i} (@callmepuxi) July 25, 2023

La ruptura ha coincidido con el final de la gira de la joven, Motomami, quien ha pasado por 21 países de tres continentes. Rosalía ha puesto punto y final a su primera gira mundial este fin de semana en el festival Lollapalooza París. Capital en la que se le ha visto poco sonriente a raíz de unas fotos y vídeos sacadas por los fans.

Rosalía y Raw Alejandro llevaban juntos desde 2020 y oficializaron su relación en 2021. Aunque ya se conocían de antes, desde 2019 durante los Premios Grammy Latinos. Desde entonces no han dejado de ser muy buenos compañeros de vida.

"Ustedes también se tatúan cualquier cosa"

El tuit ha recibido más de 40.000 'me gustas' y más de 700 comentarios. Destacan los de los usuarios que no comprenden por qué el fan se tatuó las iniciales de los cantantes: "Siento que deberían tener un poquito de sentido común y pensamiento racional antes de hacerse un tatuaje", "ustedes también se tatúan cualquier cosa", "¿por qué te tatúas las iniciales de una pareja que ni te topa?" o "sois muy frikis, basáis vuestra vida en parejas de famosos, qué lache".

A alguna el tatuaje no le ha parecido feo como para que se lo tenga que quitar: "A mí no me parece tan feo, putada que no estén juntos ya, pero es un recuerdo". Otros, en cambio, le han dado recomendaciones: "Ponle cabezas y ya son dos personas peleándose" o "conviértelo en un pajarito".

