Belén Esteban sorprende y anima a los asistentes de un festival ambientado en los años 90

A Sálvame le quedan cuatro días de vida. El 23 de junio Telecinco pone punto final a uno de los programas con más audiencia de los últimos tiempos después de 14 años y más de 3.500 capítulos. Será un nuevo proyecto de la presentadora Ana Rosa Quintana el que ocupará su lugar por las tardes.

El fin del programa, eso sí, se hará a lo grande y será mágico, como ha adelantado la periodista María Patiño. Se llevará a cabo un especial que durará más tiempo que el de un capítulo habitual. Además, la dirección de Sálvame sorteará 25 entradas dobles para que los espectadores puedan ver el último programa en directo.

Sálvame Deluxe también encara su recta final, aunque finalizará el 14 de julio después de que Mediaset atrasara hasta en dos ocasiones su final. Los reporteros podrán cubrir, de esta manera, uno de los acontecimientos más esperados el día 8 de julio: la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva.

El presentador del programa Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar su tristeza con respecto al fin de Sálvame: "Sentir que voy a tener todo el tiempo del mundo me da ansiedad. A lo largo del día estoy a punto de echarme a llorar en varias ocasiones", ha expresado.

Una de las colaboradoras más míticas, como Belén Esteban, también se ha pronunciado y ha confesado que no le gusta cómo se han hecho las cosas. "A lo mejor suena un poco egoísta: yo por mí no estoy mal, a mí me da pena la gente que se queda en el paro. Gente de arriba, gente que es la que ha luchado para que salga un programa adelante, que es Sálvame Diario y el Deluxe", admite.

Sin embargo, la tristeza no le ha impedido disfrutar de otros momentos más felices. Mientras que hace unas semanas sorprendió en Eden Beach Club (Torremolinos) haciendo de DJ, ahora se le ha visto en el escenario del festival Love the 90's animando a los espectadores y bailando al ritmo de la música y de sus gritos.

"Las fiestas y los conciertos ya no son lo que eran"

El vídeo ha recibido más de 1.000 'me gustas' y más de 100 comentarios. En ellos, algunos usuarios han criticado su aparición con comentarios como "si voy a Love the 90's y aparece Sálvame pido la devolución de la entrada", "se acaba el chollo", "menos mal que no la vi", "esto es de risa, esto no es normal" o "las fiestas y los conciertos ya no son lo que eran".

[Nuevo test visual: descubre un rasgo oculto de tu personalidad diciéndonos cómo cruzas las manos]

Sus fans, en cambio, se han dedicado a defender a la famosa con comentarios como "guapa mi Belén", "alegría, alegría con la Esteban", "olé, esa Belén", "maravillosa, como siempre", "esa es la actitud" o "vales para todo, un beso".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan