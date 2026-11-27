La gala tuvo lugar en el Hotel Don Ramón de Sevilla, reconociendo a las diferentes organizaciones y personas, su labor sanitaria y ayuda a la sociedad.

Sevilla celebra la duodécima edición de los Premios 'Valores de Excelencia Rull y Asociados' dedicada a la salud y futuro

El Hotel Don Ramón de Sevilla acogió ayer, a las 20:00 horas, la Duodécima Edición de los Premios Valores de Excelencia Rull y Asociados, dedicada este año a la Salud y Futuro, bajo el lema: “Invertir en salud, es construir un futuro sin límites”.

La gala reunió a profesionales, instituciones, empresas y representantes del ámbito sanitario, empresarial y social, para reconocer a quienes trabajan cada día por una sanidad más humana, innovadora y de calidad.

Los premiados en esta ocasión son: Jesús Aguirre Muñoz como mención especial, en el Premio Atenea Valores de Excelencia el reconocido ha sido la Clínica Dobleese.

En la sección de Premio Hipócrates Valores de Excelencia el Hospital Pascual. Los ganadores del Premio Valores de Excelencia son: la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, la Clínica Rocío Vázquez, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, la organización Azotea Azul, el Proyecto ANRAC, Doctor Emilio Franco y por último Miguel Arrabal Martín.

Con esta Duodécima Edición, El Despacho Rull y Asociados reafirma su compromiso con el reconocimiento del talento, el esfuerzo y los valores que hacen avanzar la sanidad en Andalucía y en España.