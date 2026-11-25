OFFF Sevilla , el festival internacional de creatividad, diseño y cultura digital, abre sus puertas a la ciudad. Del jueves 26 al sábado 28 de noviembre la Real Fábrica de Artillería se convierte en un espacio de acceso libre y gratuito para cualquiera que quiera asomarse a la creación digital.

El evento ofrece conciertos y sesiones de DJ al mediodía y por la noche, exposiciones y experiencias inmersivas. Además un mercado de creadores y estudios, y un taller en el que el público puede dibujar su propia letra para una tipografía colectiva.

Bajo el nombre de 'OFFF en abierto' y con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Sevilla, el programa gratuito arranca con la inauguración del jueves, de 20:30 a 22:30, y continúa el viernes y el sábado de 10:30 a 22:30.

La apertura del jueves 26 ya es de entrada libre. A las 20:30 abren el mercado y las exposiciones, a las 21:00 será la primera 'Patio de Crisoles Sessions'. Este será el directo de Holed Coin junto a Patricia Gloum, que presenta 'The Aftermath', una pieza de remezcla visual en vivo.

La música, programada en colaboración con NOON Música Moderna, marca el pulso del Patio de Crisoles. Donde el público puede tomar algo mientras suenan las sesiones del mediodía y del cierre de cada jornada.

El sábado 28, de 14:30 a 16:00, es el turno de DJ Mike, que empezó a pinchar en 1988 con grupos de hip hop, ganó en 1992 el Campeonato de España de DJ DMC y quedó décimo en el mundial celebrado en el club londinense Ministry of Sound.

Desde la inauguración y durante el viernes y el sábado, de 10:30 a 22:30, el recorrido gratuito se completa con dos exposiciones, a las que se suma la instalación de The Aftermath.

En Cuadros inmersivos, Syntro.phi hace cobrar vida a la pintura al óleo: mediante micro-mapping, sonido y realidad virtual, sus paisajes se expanden hacia un ecosistema digital que invita a repensar la relación entre naturaleza, humanidad y tecnología.

AndaLausía, volumen 01, organizada por ADG-FAD, LAB y Manifiesto Taller y comisariada por el diseñador Ale Rojas, repasa dos décadas de diseño gráfico andaluz reconocido en los premios Laus que concede ADG-FAD.

El programa abierto convive con las conferencias del Foro Magallanes, que el viernes 27 y el sábado 28 reúnen a nombres como el director británico David Wilson, ECHOLAB o Studio Dumbar.

Sevilla vuelve a convertirse en el epicentro cultural de España con una cita que reúne a algunos de los mayores referentes de la industria