Es oficial: si el propietario de la vivienda es una persona física, tienes derecho a un contrato mínimo de cinco años

Cuando se alquila una vivienda habitual, la duración del contrato suele ser de un año o superior. En caso de que el dueño quiera recuperar su propiedad y sacar a la persona que vive dentro, esta tiene derecho a prorrogar su salida un mínimo de cinco años.

Así lo confirma el artículo número nueve de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Este dicta así:

"La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si esta fuera inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años".

Es decir, si el propietario intentase, al final del primer año de contrato pactado, alegando que quiere recuperar su vivienda, en condiciones normales no podría hacerlo, ya que el inquilino podría acogerse a las prórrogas obligatorias hasta completar los cinco años.

Existen excepciones que esta misma norma recoge en su tercer apartado. Este cuenta:

"Una vez transcurrido el primer año de duración del contrato y siempre que el arrendador sea persona física, no procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, se hubiese hecho constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años".

Como redacta esta ley, se puede incluir la cláusula de que, si el propietario lo precisa, tras el año de duración del contrato, este puede recuperar la casa, avisando siempre con dos meses mínimo de antelación ante el fin del contrato.

Lo realmente interesante de este precepto es que, si el propietario recupera la vivienda alegando que necesita vivir en ella, pero después no la ocupa en un plazo de tres meses, el antiguo inquilino puede tener derecho a volver o a recibir una indemnización, salvo causa de fuerza mayor.

En caso de que el dueño venda el piso, no significa que el arrendatario tenga que marcharse. El nuevo propietario debe respetar las condiciones del acuerdo establecido.

No existe una multa establecida en el Código Penal ante estas circunstancias. El castigo depende de la situación y las condiciones que se den en el caso.

En el caso mencionado anteriormente, en el que el titular del inmueble recupera el hogar alegando una causa que no sea cierta, el denunciante tiene derecho a una indemnización equivalente a la renta de los años restantes hasta llegar a los cinco años.