España está viviendo una crisis de vivienda que parece no tener un fin cercano. El precio medio del metro cuadrado en Sevilla capital se encuentra en 2.952 euros. Lucía ha podido comprarse una vivienda gracias a una herencia: "Yo sé que soy muy afortunada, para mi familia fue un golpe de suerte".

Las áreas en las que más se ha notado esta subida son: San Jerónimo, el Distrito Cerro Amate, Torreblanca. Estas localizaciones reúnen un ascenso de valor de entre el 27% y el 23%, siendo considerado por el Ayuntamiento como zonas tensionadas.

Lucía, tras recibir su herencia, ya tenía claro qué hacer con ella: "Yo recibí una herencia y sabía que a mi padre le estaba costando pagar constantemente el alquiler". Buscar un techo bajo el que vivir en estos momentos no es tarea fácil.

El precio medio de la vivienda en la capital hispalense se ha levantado en torno a un 11,2% interanual en el tercer trimestre de este año. Esta chica sufrió estos números a la hora de buscar: "Muchas casas que vimos eran una ratonera, no tenían apenas luz y eran carísimas".

Ante la pregunta de qué tipo de vivienda buscaban frente a los incesantes precios abusivos, ella responde: "Queríamos una casa en la que vivir calidad-precio asequible, nada ostentoso".

Según varios portales inmobiliarios, el metro cuadrado en el casco antiguo está entre los 3.877 y los 4.258 euros. Lucía comenta: "Los precios eran totalmente desorbitados, contra más cerca del centro peor".

Finalmente, al decantarse por la propiedad en la que hoy residen, ella dice: "Mi casa vale la mitad que un piso en el que no cabíamos". Siendo tres personas en la familia, dicta perfectamente las circunstancias en las que se encuentra el mercado español.

Lucía, consciente de su situación, es agradecida: "si no fuera por la herencia no sé que sería de nosotros". Con la subida del coste de vida, que actualmente es de 700 euros al mes por persona, a muchas personas se les complica llegar a fin de mes y poder ahorrar algo.

Ni esta chica ni nadie ve un final cercano a todo este panorama que dificulta la vida de las personas diariamente: "La situación va tardar mucho en estabilizarse".

A la espera está casi toda la sociedad de una solución a esta problemática. Las constantes subidas de la vivienda y del coste de vida no son acompañadas por los sueldos. Todos esperan que se obre el milagro y se pueda volver a vivir sin miedo al final del mes.