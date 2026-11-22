Entró en vigor: La empresa no puede obligarte a pasar de jornada completa a media jornada sin tu consentimiento

Tener un contrato de 40 horas semanales y que el jefe lo quiera cambiar a media jornada es ilegal. El superior no puede convertir unilateralmente el acuerdo en un jornal parcial.

El artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores protege al empleado en estos casos.

Este dictado reza así: "La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo al amparo de lo dispuesto"

Además, el dirigente no puede amenazar con represalias si no se acepta la condición. Tampoco puede imponerse alegando una modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Pese a lo anterior, no significa que la empresa nunca pueda reducir la jornada. Existen procedimientos legales, como despidos colectivos e individuales por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. La protección no impide esas medidas cuando se cumplen sus requisitos legales.

Las multas en estos casos suelen ser muy elevadas. Los castigos económicos van desde los 1.500 en casos leves hasta 7.500 en los más graves.

Si la empresa finalmente te obligase a cambiar el horario, se enfrentaría al siguiente proceso: primero, una sanción administrativa si se acredita una infracción; después, una reclamación judicial para recuperar las condiciones laborales; luego, se reclamarían las cantidades salariales que correspondan y, por último, las consecuencias adicionales si despidiesen como represalia.

Para denunciar este tipo de sucesos, se puede acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Otros apartados, como los artículos 51 y 52.c, ayudan a regular los despidos.

El 51 habla de los despidos colectivos. Se considera despido colectivo cuando la empresa extingue contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y en un periodo de 90 días.

En cambio, el 52 redacta los motivos de despido por causas objetivas. Los principales que argumenta son la ineptitud del asalariado, la falta de adaptación al puesto o las causas antes mencionadas para el despido grupal.

Estas leyes fueron aprobadas en 1980. En 1995 se publicó un texto refundido mediante el Real Decreto Legislativo 1/1995. El 23 de octubre de 2015 se aprobó el texto refundido actual mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015.

Estos preceptos amparan al trabajador frente a posibles abusos, coacciones o despidos ilegales. Mantienen el orden entre trabajadores y fomentan un espacio libre de jefes que creen que pueden hacer lo que quieran con sus empleados.