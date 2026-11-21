"No podemos esperar a que nos sobre dinero para empezar a ahorrar". M.G.

Juan Carlos, economista, sobre la jubilación: "Todo el mundo debería ahorrar el 20% de su sueldo mensual para prepararse"

Pese a que la economía nacional haya subido un 2,6%, según el INE, la vida es mucho más cara y menos cómoda que hace unos años. En Sevilla, por ejemplo, el sueldo medio se encuentra en 1.563 euros al mes, mientras que el coste de vida se eleva hasta 1.545.

Juan Carlos, economista, aconseja lo siguiente: "Mi recomendación es que una persona reserve, siempre que pueda, el 20 % de su sueldo. No se trata de ahorrar lo que sobra a final de mes, sino de considerar el ahorro como un gasto fijo más".

Ante estos datos, guardar dinero para el futuro se complica de manera considerable. Llegar a fin de mes se ha convertido en una lucha que cada vez es más difícil de ganar.

La resta entre salario promedio y gasto mensual da solamente 18 euros. Con ese ritmo de ahorro es prácticamente mejorar la calidad de vida. Este financiero propone lo siguiente: "Si una persona cobra 1.500 euros, debería intentar apartar 300 euros cada mes. Parece mucho, pero cuando se convierte en un hábito permite construir un patrimonio de cara al futuro".

Ante la creencia popular de que se debe empezar a guardar dinero cuando haya sobrante de este al final del mes, él responde: "No podemos esperar a que nos sobre dinero para empezar a ahorrar, porque probablemente nunca nos va a sobrar. Hay que establecer una cantidad mensual y ser disciplinados".

Estudios del Instituto Nacional de Estadística afirman que la edad media de comienzo en el ahorro para la jubilación se sitúa en los 38 años. Juan Carlos responde: "El problema es que muchas personas empiezan a pensar en su jubilación cuando ya tienen 50 años. Y entonces el esfuerzo que tienen que hacer para reunir un capital suficiente es muchísimo mayor".

Este hombre sugiere lo siguiente: "Una persona que empieza a ahorrar con 25 años tiene una ventaja enorme frente a otra que comienza con 45. No necesita hacer un esfuerzo tan grande porque dispone de mucho más tiempo".

Como justificación, comenta: "Ahorrar 100 euros al mes durante 30 años puede ser más interesante que intentar ahorrar 500 euros cuando quedan diez años para jubilarse. El tiempo juega a favor del ahorrador".

Juan Carlos cree firmemente que el ahorro no solo pasa por pensar en el futuro, sino también por la educación que recibimos: "La educación financiera debería enseñarse desde jóvenes. Igual que aprendemos que tenemos que pagar impuestos o una hipoteca, deberíamos entender que también tenemos que prepararnos económicamente para cuando dejemos de trabajar".

Este economista fija los puntos importantes para poder tener un retiro cómodo. Piensa que se debe actuar desde jóvenes para no sufrir de viejos, ahorrando un poco cada mes para poder gastar más en el futuro.