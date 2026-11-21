Jesús, el sevillano que reinventa la tortilla en 'Tortillerxs': las hace de diez sabores desde calamares en su tinta a solomillo al whisky

La historia de Tortillerxs no es la típica en la que tres amigos y socios fundan un bar, ni en la que una fiebre viral consigue que se abra un negocio.

Jesús Sánchez, su creador, ha sabido darle la vuelta a un concepto tan tradicional como la tortilla y convertirlo en un viaje culinario que rodea las culturas y sabores de distintos países. Las hace hasta de diez tipos.

La historia comienza en la localidad sevillana de Pilas de poco más de 14.000 habitantes, situada en el Aljarafe sevillano. Jesús, natural de este pueblo, estudió en Granada, y fue allí donde se dio cuenta, tras cocinar para sus amigos, que realmente su don estaba tras los fogones.

Por ello, tras darle una pensada, decidió crear una cuenta en Instagram sobre comida, en la que él experimentaba creándola. Tras el éxito que recogió, pensó en hacer una cata de tortillas en su tierra natal.

Fue todo un triunfo. Resultó tan grande el acierto que consiguió vender 200 unidades en un mes.

Por su espíritu inquieto, Jesús se mudó a Alemania una temporada en busca de una vida mejor, pero la idea culinaria le seguía rondando por la cabeza. De hecho, en tierras alemanas comenzó a venderlas en un foodtruck.

"Antes de irme, en una cena de despedida, un amigo me comentó que me alquilara un foodtruck y me pusiera a vender tortillas en el extranjero. Se me quedó esa idea ahí y poco a poco le fui dando forma", comenta.

El propio Jesús montó el camión de comida en Alemania y comenzó su andadura en el mundo de la hostelería, sin saber todas las alegrías que le aguardaban.

Tras la epopeya en el país bávaro, compaginó un trabajo como cocinero en Pilas con su propia venta de tortillas en el garaje de su casa. Todo ello para ahorrar y abrir su propio negocio.

Con el paso del tiempo consiguió un pequeño espacio en la calle Feria en colaboración con la marca 'Jaleo'. En este sitio permanecieron hasta junio de este año, reuniendo el suficiente dinero para poder instalarse en la calle Recaredo de Sevilla capital.

El mismo admite que no se esperaba esto: "Ha sido todo muy orgánico. Todo muy de repente, haces cosas y pasan cosas, y le vas dando vueltas, evolucionas al ritmo de la marca".

También dice que sin su familia no estaría donde está. En algunos momentos sus padres han tirado de él cuando lo necesitaba.

En cuanto a la convivencia con otros negocios, declara que desde que llegó al barrio ha sentido el calor y el compañerismo de sus vecinos. Desde el Becerrita, reputado restaurante, hasta locales de la paralela, siempre se han tratado con respeto y dando todo aquello que necesitasen entre ellos.

Reinventando la tradición

Lo que más destaca, y razón de su éxito, es la innovación en un concepto tan simple y tradicional como la tortilla. Jesús ha conseguido que un mismo producto tenga infinidad de sabores.

La visita al establecimiento no es la llegada a cualquier bar. En este sitio no se centran en que la tortilla tenga cebolla o no, en que esté más hecha o sin hacer. Tienen más de diez variantes de producto.

"La que más se vende suele ser la tradicional", comenta Jesús. La que más llama la atención es la carbonara, un sabor que te transporta desde el primer bocado al calcio italiano. Para los que prefieren algo más oriental, tienen la opción japonesa, que contiene atún rojo de almadraba y papel de arroz.

Entre otras también sobresalta una tortilla hecha para los más sevillanos, de solomillo al whisky. Para los amantes del queso también hay opciones como la de queso curado combinado con tetilla.

Los más sibaritas pueden disfrutar de la mezcla entre la dulzura de la miel y la potencia del foie de pato, consiguiendo un sabor exquisito.

Una opción más que segura es la que revolucionó las redes de Jesús en sus inicios. Tortilla de calamar en su tinta. Esta receta mandó a su dueño al estrellato, dejó de ser un 'foodie' a un conocido personaje de redes al que acudir cuando quieres volver la cocina en algo divertido y rico.

Compañerismo y diversidad

El negocio no son simples personas que van a trabajar y terminan cuando llega la hora. Dentro de la plantilla se respira un ambiente familiar y respetuoso. Su dueño tiene como compañeros a gente de su pueblo natal y de fuera.

Además, apoyan a la comunidad LGTBIQ+. Toda esta reunión de valores consigue que la visita a este local se convierta en un espacio de relajación. Un lugar en el que reina el respeto y la comida, el buen servicio y la calidad.

Sus eventos están abiertos a todo aquel que quiera pasar un buen rato con sus amigos mientras degusta una serie de productos de primera calidad.

Cabe recordar que toda la materia prima es comprada en negocios locales, no importan de fuera de España, apoyando el producto nacional.

En definitiva, Tortillerxs no es un bar común. Es un espacio en el que disfrutar de unas tortillas diferentes.