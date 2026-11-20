Felipe, propietario de 8 pisos: "Nadie me ha regalado nada, me ha llevado 20 años tener todas mis viviendas"

España está viviendo estos años su peor época en cuanto a vivienda se refiere. En Sevilla, el precio de un piso de 90 metros cuadrados se encuentra entre 191.000 y 265.000. Felipe es dueño de ocho pisos en la ciudad: "No he comprado ocho pisos de un día para otro. He ido poco a poco, comprando cuando podía y reinvirtiendo lo que iba consiguiendo".

Las zonas más afectadas por la subida del coste de los inmuebles son Torreblanca, San Jerónimo y Sevilla Este. El valor en estas localizaciones se ha incrementado un 23,3% interanual. Estos números hacen que comprar una casa ahí se complique por momentos.

Felipe ha conseguido todas las viviendas a base de invertir y gastar en ellas: "No he comprado ocho pisos de un día para otro. He ido poco a poco, comprando cuando podía y reinvirtiendo lo que iba consiguiendo".

Ante la creencia popular de que quien tiene varias propiedades es por herencia, él responde: "La gente ve que tengo ocho viviendas, pero no ve los veinte años que hay detrás. Ha habido mucho trabajo, ahorro y decisiones que no siempre han sido fáciles".

Este hombre comenta que la compra de su primer hogar no fue un camino de rosas: "Mi primer piso no fue ninguna fortuna. Lo compré con mucho esfuerzo y después fui aprovechando las oportunidades que me fueron surgiendo".

Explica que su método de ahorro para seguir invirtiendo en vivienda fue realmente duro: "Durante muchos años he preferido destinar el dinero a comprar otra vivienda antes que gastármelo en cambiar de coche o llevar una vida por encima de mis posibilidades".

Además, añade que los pisos que posee no son solamente techos que alquilar: "Cada vez que compraba una vivienda asumía una responsabilidad más. No es solamente tener una propiedad, también hay hipotecas, impuestos, reparaciones y gastos que afrontar".

Felipe ve como un sacrificio lo que hoy le ha llevado a reunir tantas propiedades: "He tenido que renunciar a muchas cosas para llegar hasta aquí. Mientras otros destinaban sus ahorros a viajar o a otros gastos, yo intentaba reunir la entrada para el siguiente piso".

Ante la gran pregunta de si ha sido realmente rentable reunir tantas casas, él responde: "No todo han sido operaciones redondas. También he tenido viviendas que han necesitado reformas, meses sin inquilinos y gastos con los que no contaba".

Felipe, propietario de ocho pisos, recoge hoy todo lo que sembró en su momento, consiguiendo mantener a ocho familias bajo techo.