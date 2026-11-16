La fiesta de la salchicha más navideña que no te puedes perder: 1.800 metros cuadrados, atracciones y cerveza alemana

La Navidad también tendrá su propia Oktoberfest en Sevilla. Bavarian Xtmas será uno de los grandes puntos de encuentro para el público adulto en Xtmas Park, el nuevo parque navideño de FIBES.

Con 1.800 metros cuadrados, este espacio ofrecerá gastronomía y música alemanas en una gran fiesta de la cerveza que abrirá hasta la medianoche de domingo a jueves y prolongará su horario hasta la una de la madrugada los viernes y sábados.

La propuesta forma parte de Xtmas Park, un proyecto que abrirá sus puertas el próximo 4 de diciembre con su pabellón de hielo y que desplegará toda su oferta desde el día 17 hasta el 9 de enero.

En total, más de 50.000 metros cuadrados entre los tres pabellones y los espacios exteriores de FIBES reunirán espectáculos, actividades, gastronomía y atracciones para todas las edades.

La entrada al recinto será gratuita. Para disfrutar de las distintas experiencias, atracciones y espectáculos habrá que utilizar Xtmas Coins, la moneda propia del parque.

Quienes se registren previamente en su página web recibirán dos monedas de regalo, mientras que también estará disponible una superpulsera para acceder a todas las actividades durante una jornada.

El proyecto, impulsado por la productora Infraestructura de Desarrollo y Espectáculo (IDEA) en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, aspira a convertirse en una cita navideña de referencia.

Su director general, Luis Gorrachategui, ha destacado que han firmado un acuerdo con FIBES por diez años para mantener la iniciativa durante la próxima década.

Además de la fiesta alemana, la gastronomía tendrá un espacio destacado en el poblado sevillano, que contará con 16 jaimas gestionadas por distintos establecimientos hosteleros de la ciudad.

Allí se podrán encontrar productos típicos y propuestas de bares locales. Otras seis jaimas estarán reservadas a entidades sociales que quieran dar a conocer su trabajo.

La programación también tendrá un marcado acento andaluz con Xtmas con Duende, un escenario dedicado al flamenco que acogerá zambombas y actuaciones gratuitas durante la temporada. La cultura será otro de los pilares del recinto, con el Gran Teatro como uno de sus principales atractivos.

Desde el 19 de diciembre representará 'Cuento de Navidad', una adaptación teatral y musical del clásico de Charles Dickens protagonizada por Alfonso Sánchez y Alberto López, Los Compadres, junto a Carmen Canivell.

Los visitantes también podrán disfrutar de Metanavidad, una experiencia inmersiva pensada para todos los públicos, y de Xtmas Ice, el pabellón que abrirá el 4 de diciembre con 1.400 metros cuadrados de hielo. Tendrá una pista para adultos, otra infantil, un tobogán, un Tornado de Hielo y un snowpark con motos sobre hielo.

A partir del 17 de diciembre se incorporarán otras propuestas, como un parque de hinchables de más de 1.000 metros cuadrados, un circuito de karting eléctrico para niños de hasta 12 años y dos zonas de atracciones mecánicas. También habrá un Túnel del Terror con ambientación navideña.

De esta forma, Xtmas Park reunirá en un mismo recinto planes familiares, espectáculos y espacios gastronómicos, con la fiesta de la cerveza alemana como una de sus alternativas para quienes quieran alargar la jornada más allá de las actividades infantiles.