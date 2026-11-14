El parque de Navidad que no te puedes perder este diciembre: 50.000 metros cuadrados con más de 1.400 metros de pista de hielo

Junto a la feria y la Semana Santa, la Navidad es la fecha más señalada del año en Sevilla. El ayuntamiento, como todos los años, ha decidido que sea un momento especial y ha decidido organizar en Fibes el Xmas Park.

Este evento se trata de un parque navideño que reúne bajo un mismo techo el teatro, el flamenco, el hielo, la gastronomía y las atracciones. Este durará desde el cuatro de diciembre hasta el nueve de enero.

La entrada es gratuita. Pero, como curiosidad, el parque temático consta de su propia moneda. La Xmas coin es un sistema de pago que han implementado para el comercio interior de la organización. Para acceder a las atracciones, musicales y demás, debes pagar con este tipo de dinero.

Una Xtmas coin cuesta 1,80 euros. Con la superpulsera de 50 euros tienes entrada para todo.

Entre los actos más destacados, se pueden visitar la gran pista de nieve: sus 1.400 m.² de hielo, una superficie nunca vista en Sevilla, se reparten entre un circuito para adultos de 30x40 m y otro infantil de 10x20 m.

A estas actividades se le suman un tobogán helado, el Tornado de Hielo y un snowpark con motos sobre escarcha.

Tras todo el despliegue físico, también se podrán visitar cuatro puestos gastronómicos y diferentes propuestas musicales y cinéfilas.

La tradición más arraigada a nuestra tierra, el flamenco, no se olvida en estos días. Herencia viva de los patios y corrales de Jerez, Triana o Utrera. Xtmas con Duende recoge ese patrimonio en un escenario con zambombas y actuaciones gratuitas durante toda la temporada.

Del 26 de diciembre al 4 de enero, «Houdini, el musical» es un nuevo y deslumbrante espectáculo que revive la increíble historia real del famoso mago. El teatro contiene más de 20 grandes ilusiones, algunas nunca realizadas en escena.

Durante la recta final de estas celebraciones, los días 5, 6 y 7, se acogerá el Manga Fest en el mismo lugar. Se podrán ver actos relacionados con el arte japonés del anime, del K-pop y los videojuegos.

Además, los últimos días de celebración, Fibes acogerá distintos conciertos para cerrar la Navidad: desde Julio Iglesias Jr. hasta Jerez Navidad Flamenca o el Melody Tour. Estas son algunas de las opciones que ofrece el Ayuntamiento para el deleite musical de las familias.

Las navidades están a la vuelta de la esquina y la ciudad lo sabe. Con todos los eventos organizados, el protagonista de estas fiestas volverá a ser la familia y el amor.