Rocío, inquilina con un hijo: "Lo de los dos meses de fianza debería estar prohibido por la ley"

Según el INE, el 13,9% de los habitantes de Sevilla viven en alquiler. Este número equivale a 95.000 personas pagando mes a mes un dinero para poder habitar el piso en el que viven. Rocío es una de todas estas personas. Ella es madre, trabajadora y inquilina.

La media del precio del arrendamiento en la capital se sitúa en 1.339 euros mensuales, llegando a los 1.800 en zonas como el Casco Antiguo o 1.400 en Nervión.

Rocío, ante estos precios, opina: "Hay meses que parece que trabajo únicamente para pagar el alquiler. Entre la vivienda, la compra y los gastos del niño, ahorrar es prácticamente imposible".

Los datos más recientes explican que la subida anual se coloca cercana al 21,4%. Frente a las constantes subidas, esta cabeza de familia responde: "No es que quiera vivir por encima de mis posibilidades, es que encontrar algo digno que pueda pagar se ha convertido en una odisea".

Añade: "Cada vez que me suben el alquiler tengo que volver a hacer cuentas y quitar dinero de algún sitio. Y normalmente sale del poco margen que tengo para mí y para mi hijo".

El sueldo medio en Sevilla está en 21.876 euros anuales, lo que son 1.562 al mes. Restando el arrendamiento medio al sueldo medio, los números quedan muy justos.

Rocío declara: "Con un sueldo normal no puedes permitirte pagar 900 euros de alquiler y además tener una vida".

Remontando al ascenso constante de los pisos, esta mujer siente miedo: "Me da miedo que llegue el momento de renovar el contrato y me digan que tengo que pagar más. No sabes si dentro de un año vas a poder seguir viviendo en tu propia casa".

A esta persona le cuesta poder pagar todos los meses su piso y tener el dinero suficiente para poder vivir cómodamente. Es por ello que adelantar 2 mensualidades le parece demasiado: "Lo de los dos meses de fianza debería estar prohibido por ley. Si ya te cuesta reunir el dinero para entrar en una vivienda, imagínate tener que adelantar dos o tres mensualidades".

"Para alquilar una casa necesitas tener dinero ahorrado, pero precisamente si estás de alquiler es porque no has podido ahorrar lo suficiente. Es la pescadilla que se muerde la cola", añade.

También se queja del requerimiento de papeleo para poder acceder a una vivienda: "Te piden nóminas, garantías, fianzas y hasta que demuestres que tienes dinero ahorrado. Al final parece que tienes que ser rica para poder alquilar una casa".

Ante todas las trabas y filtros que tuvo que pasar en su momento para encontrar un hogar, comenta: "Parece que el inquilino siempre tiene que demostrar que es de fiar, pero nadie te garantiza que el precio no vaya a subir o que puedas seguir viviendo allí".

Como Rocío, muchos más viven este tipo de situaciones día a día. La crisis se ceba con la gran mayoría de la sociedad, convirtiendo sus vidas en algo más complicado. Tras las elecciones, todos esperan que esto cambie y mejore.