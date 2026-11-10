El Satisfayer deja de ser tabú en Sevilla: la última tienda de la cadena alemana alcanza récord de ventas en apenas dos meses

El pasado mes de septiembre lo que parecía una performance fue una realidad. Una persona disfrazada de Satisfyer, con abanico en mano, bailaba al son de 'bamboleo' que interpretaba con su guitarra un músico callejero

La escena levantó todo tipo de reacciones, pero anunciaba la apertura de la primera tienda de la cadena alemana en la calle Tetuán de Sevilla, en plena milla de oro de la ciudad.

Y ha sido todo un éxito. En apenas dos meses han alcanzado un récords en ventas, según han precisado a EL ESPAÑOL desde la propia compañía, aunque sin desvelar cifras concretas.

Gracias a aquella especie de performance improvisada, la apertura se hizo viral en redes sociales y los viandantes, aunque fuera por curiosidad, cada vez que pasaban entraban en la tienda.

A lo largo de la historia, la sociedad ha ido avanzando en libertades y conciencia. Con el paso del tiempo, se han ido desbloqueando temas que eran tabú y, a tenor de este éxito, parece que ha dejado de serlo en la capital andaluza.

Esta empresa alemana se fundó en 2016. Se basaron en una premisa sencilla: el placer es para todo el mundo. Bajo esta idea, han conseguido que gran parte de la sociedad comprenda su cuerpo y dé forma a su intimidad en sus propios términos.

Esta idea nace de la convicción de que tenían de crear productos que dieran a las personas confianza en su propio placer, logrando que los juguetes sexuales ya no sean un tema violento e incómodo.

Además, han conseguido que el nombre del negocio trascienda al imaginario colectivo. Cuando alguien quiere hablar de juguetes sexuales, dice directamente el nombre de esta compañía, al igual que cuando te quieres pedir un pañuelito, pides un Kleenex.

Su artículo más vendido, el Satisfyer Pro 2, aparece en pegatinas para coches, tatuajes e incluso como premio en ferias. Todo ello lo han logrado moviendo a una comunidad que estaba harta de guardar sus opiniones.

Realmente, esta familia ha conseguido pasar de ser una tienda a un icono pop.

70 tiendas en Europa

Actualmente, tienen 70 locales alrededor de toda Europa. Principalmente, se encuentran en su país natal, Países Bajos y España. Aquí, se han instalado en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

A los propios sevillanos les cogió por sorpresa que en un sitio tan céntrico y tan de paso en una ciudad tan tradicional como Sevilla, se abriese un local de este tipo.

En plena calle Tetuán, a ojos de todos, puede apreciarse un escaparate lleno de vidrieras que no dejan nada a la imaginación. Desde fuera se pueden ver absolutamente todos los productos que tienen. Por dentro, las paredes están pintadas con un rosa que evoca los deseos más íntimos.

Los juguetes se encuentran repartidos por toda la tienda; no hace falta un gran esfuerzo para encontrar lo que buscas.

En cuanto a las ganancias, ellos dicen que la demanda siempre ha estado ahí, por lo que no se les complica tener grandes números. La clientela no es escasa.

Llevan siendo líderes en el sector del bienestar sexual desde que abrieron, prácticamente. En España y en Países Bajos, el conocimiento de la marca alcanza hasta el 92 %. Unos números que no solo lo convierten en líder de ventas, sino en referente ideológico.

Cuatro o cinco productos

La propia marca testifica que las personas que entran salen con una media de cuatro o cinco productos, convirtiendo alrededor del 40,21 % de los visitantes en compradores.

Y es que el Satisfyer Pro 2, mes tras mes, consigue ser el producto más vendido. Actualmente, se han adquirido 50 millones de unidades en todo el mundo, teniendo cerca de 60.000 reseñas de cinco estrellas solo en Amazon.

Al ser un área poco explorada comercialmente, no han necesitado de influencers o grandes campañas para hacerse hueco en la industria. Ellos mismos se han promocionado de manera libre y directa.

De hecho, no han realizado colaboraciones con nadie, ya que dentro del grupo son los únicos que alzan la voz, no solo por su empresa, sino también por una sexualidad libre.

Fue tal su buen recibimiento que de ‘Mall of Berlin’ fue nombrada tienda del año 2026 por la Federación Alemana de Comercio Minorista.

Satisfyer es esto: libertad y descubrimiento. Desde que abrió la primera tienda, han tenido siempre claro que puede entrar cualquiera, sin discriminación ninguna, convirtiendo a esta marca en algo más que una empresa, pasando a ser parte de la vida cotidiana.