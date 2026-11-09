Rocío, administrativa y propietaria: "Si vendo ahora mi piso podría sacar más del triple de lo que me costó"

España está viviendo su peor época en vivienda desde que se gobierna en democracia. A día de hoy, el metro cuadrado alcanza números históricos. Rocío es propietaria de su casa y no entiende cómo es posible que su hogar se haya revalorizado tanto en tan poco tiempo.

Para el problema real que significa esto, hay que tener en cuenta que, en los últimos 5 años, los precios se han elevado entre un 45% y un 56% en la capital hispalense. Esto no sería un inconveniente si los sueldos y el coste de vida hubieran sido consecuentes a esta subida.

Rocío es administrativa y, además, compró su morada hace 27 años, en 1999, cuando todavía la peseta campaba a sus anchas. Ella ha vuelto a tasar su casa: "Cuando compré mi piso en 1999, pagué cinco millones de pesetas. Ahora está valorado en 130.000 euros. Es una barbaridad".

La zona en la que más se ha notado este cambio son San Jerónimo, Cerro-Amate y Torreblanca. Las subidas de estos precios oscilan entre el 27% y el 23%.

Ante la evidente desproporción inmobiliaria, esta mujer opina: "Si vendiera ahora mi piso, podría sacar más del triple de lo que me costó. ¿Cómo puede ser que una vivienda haya subido tanto en tan pocos años?".

Muchas personas usan este factor a su favor, viviendo de la compra-venta de pisos y locales. Rocío no es una de ellas: "Nunca pensé que una casa que compré hace 27 años pudiera llegar a valer tanto. Me parece una locura".

"Yo compré para vivir, no como inversión. Jamás imaginé que mi piso pudiera revalorizarse de esta manera", añade respecto al tema anterior.

El encarecimiento de las casas parece no tener un final a la vista. Pese a los intentos sociales de frenar la situación, no son suficientes: "Lo que me sorprende es que los precios sigan subiendo y subiendo. No sé hasta dónde vamos a llegar".

La propia Rocío, al igual que muchos, se asombra de que un bien tan básico e imprescindible se esté utilizando como negocio antes que como necesidad: "Me parece una barbaridad que se esté especulando con algo tan básico como tener una vivienda".

Además, declara: "Una casa debería ser un lugar donde vivir, no un negocio con el que ganar cada vez más dinero".

La crisis de la vivienda no ha crecido sola; problemas como el paro juvenil o el coste de vida alimentan esta problemática actual. Frente a estas circunstancias, Rocío comenta: "No entiendo cómo una persona joven que empieza a trabajar puede plantearse comprar un piso con los precios que hay ahora".

"A mí me costó un esfuerzo comprar mi vivienda, pero es que ahora parece que necesitas toda una vida para poder hacerlo", dice.

Con el evidente contraste entre sueldos y precios, los techos salen ganando, desgraciadamente. Respecto a esto, esta mujer alega: "No puede ser que la vivienda se convierta en un lujo. Todo el mundo tiene derecho a tener un techo".

Respecto a la gran pregunta sobre la posible similitud entre la crisis del ladrillo de 2008 y esta que se está viviendo ahora, Rocío es tajante: "Ya vivimos una burbuja inmobiliaria que terminó estallando en 2008. Parece que no hemos aprendido nada".

Todavía queda mucho camino por recorrer. La situación actual no es el final. Existen miles de casos de personas que buscan independizarse y tener su propia vida, pero con los precios actuales es casi imposible. Todos esperan que se le ponga solución a este contratiempo para volver a la normalidad a la que estábamos acostumbrados.