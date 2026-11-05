Laura, propietaria e inquilina: "Alquilo mi piso por 900 euros mientras vivo de alquiler en otra provincia"

La vivienda sigue pasando por una situación negativa. Los precios no paran de subir y la ciudadanía no se puede permitir independizarse y formar su propio hogar. Laura es un caso atípico, ya que es inquilina y propietaria al mismo tiempo.

Ella sabe cómo se mueve el mercado para alquilar desde las dos partes: «Alquilo mi piso por 800 euros mientras vivo de alquiler en otra provincia».

El precio medio del alquiler en Sevilla ha subido entre un 21% y un 25%. Las zonas más afectadas por estos aumentos son las situadas en la periferia y zonas obreras. Estos sectores registran picos de entre un 12% y 17%. Esto se debe a la demanda turística.

Laura no es ajena a esta elevación de costes en los inmuebles: "Soy propietaria en Sevilla, pero cuando llega el momento de buscar una vivienda para mí también tengo que enfrentarme a los precios del mercado".

Actualmente vive en Almería. Comenta que si no fuera dueña de un piso, se le podría complicar afrontar todos los gastos que supone vivir en otra ciudad: "Con lo que cobro por mi piso en Sevilla puedo pagar la hipoteca y el alquiler de Almería. Si no fuera así, con mi sueldo de profesora sería mucho más complicado".

Laura reconoce que esta situación no era la que ella tenía prevista, como muchos otros que no tienen elección a la hora de escoger lugar en la que asentarse: "Mi casa está en Sevilla, pero mi vida ahora mismo está en Almería. Al final, he tenido que adaptarme a una situación que no era la que tenía prevista".

La incesante crecida de precios en los alquileres dificultan la emancipación de miles de personas. Esta mujer, pese a ser titular de una propiedad, no ve justa la situación: "Me parece una barbaridad lo que se está pidiendo hoy por un alquiler. Hay precios que no tienen ninguna relación con los sueldos".

Además, relaciona los salarios actuales que reciben los sevillanos con la pobre oferta de arrendamiento que existe en la ciudad: "No entiendo que una persona que trabaja y tiene un sueldo tenga tantas dificultades para encontrar una vivienda que pueda pagar".

Ella misma indaga en el problema de los inmuebles conectándolo, de nuevo, con los sueldos que cobra la ciudadanía, admitiendo que en muchos casos son insuficientes: "El problema es que los alquileres han subido muchísimo más que los salarios. Llega un momento en el que vivir se convierte en hacer cuentas".

Arremete ante la poca posibilidad de ahorrar dinero frente al gasto que produce abonar el mes del piso: "No se puede pretender que alguien destine prácticamente todo su sueldo a pagar un alquiler".

Ante esta preocupante situación, lanza un mensaje: "Me preocupa que la vivienda haya dejado de ser un lugar donde vivir para convertirse en una forma de hacer negocio".

Estas palabras no son de una persona que vive unas circunstancias particulares. Como Laura, piensan muchísimos más y todos ellos esperan lo mismo, que la situación se sanee y puedan acceder a una vivienda en condiciones dignas.