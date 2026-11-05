Confirmado por la ley: el inquilino puede abandonar el alquiler a los seis meses, aunque haya firmado una larga duración

En ocasiones, la vida pone en ciertas tesituras a determinadas personas. Cuando alguien se ve obligado a cambiar de aires bruscamente, si está de alquiler, se puede pensar que le sería imposible abandonar el inmueble si acabase de llegar. Pero el artículo número 11 de la LAU lo contradice.

Este dictado protege a aquellos que quieran o necesiten desprenderse del alquiler, pero con ciertos requisitos.

Esta norma dicta lo siguiente: "El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días".

Se puede ver cómo el precepto deja claro que el inquilino debe haber permanecido al menos seis meses en la vivienda y debe avisar al propietario de su marcha 30 días antes de producirse.

El siguiente subpunto reza: "En los contratos de arrendamiento de vivienda temporal, el arrendatario podrá desistir del contrato una vez que haya transcurrido al menos un mes desde su formalización, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de diez días".

Esta parte comunica que el haber firmado un contrato no significa estar atado a él hasta su final. Como bien dice esta ley, el escrito se puede anular con solo el pasar de un mes de estancia.

Como último apartado de esta normativa: "En los dos apartados anteriores, el desistimiento del arrendatario así ejercido no generará derecho de indemnización en favor del arrendador".

Este epígrafe final hace inciso en que estas prácticas no desembocarán en una posible indemnización para el casero.

Ante toda esta información, es importante discernir qué tipos de contratos están expuestos a estas leyes. Hay que distinguir entre los contratos de vivienda habitual y los alquileres de temporada o de uso distinto al de vivienda, ya que no todos tienen el mismo régimen jurídico.

La duración firmada tampoco debe confundirse con el tiempo mínimo de permanencia que establece la ley.

A los únicos contratos a los que no se les aplica son los alquileres de locales, los arrendamientos de oficinas, los alquileres de garajes independientes y los arrendamientos de uso turístico.

Tanto el alquiler de vivienda habitual como el temporal están amparados bajo este principio. La clave está en que no importa tanto la duración que figure en el contrato, sino el uso al que se destina la vivienda.

Este estatuto fue aprobado el 25 de noviembre de 1994 y puesto en vigor posteriormente, el primer día de enero del año siguiente.