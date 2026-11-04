Detienen a tres personas tras el hallazgo de un lanzacohetes y un fusil de guerra AK-47 en una calle de Sevilla

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a tres personas acusadas de tráfico de armas de guerra. Los instrumentos requisados durante la operación son un fusil AK-47 y un lanzacohetes anticarro M80, que dejaron tirados en una calle del barrio del Tiro de Línea.

Este armamento estaba destinado principalmente a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. El precio de estos fusiles en el mercado ilegal ronda los 6.000 euros.

La investigación se inició el pasado mes de junio cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de una red dedicada a la comercialización de armas de guerra. Las primeras pistas apuntaban al municipio sevillano de Dos Hermanas.

En esta ciudad se identificaron a varios individuos que se dedicaban a intermediar entre proveedores y posibles clientes. Los informes confirmaron que uno de los principales sospechosos se encargaba de facilitar los contactos.

En el momento en que los ahora detenidos supieron de la presencia policial, emprendieron la huida. En esta persecución, arrojaron una bolsa en plena vía pública, que fue recuperada posteriormente.

En el contenido del saco se encontraba el fusil AK-47, con un calibre de 7,62 milímetros, y un lanzacohetes anticarro M80, con 64 milímetros de calibre, armas de uso militar.

Los prófugos fueron finalmente interceptados y detenidos. Después, se acabó arrestando a un tercer integrante de la banda.

Los agentes llevaron a cabo cuatro entradas y registros domiciliarios: tres en Dos Hermanas y uno en Sevilla. La investigación ha permitido constatar la existencia de canales de comercialización de armas de guerra presuntamente destinadas a organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas.

Especial relevancia presenta la incautación del lanzacohetes anticarro M80, un arma de uso militar que se encontraba en condiciones de funcionamiento y cuya capacidad destructiva supone un importante riesgo para la seguridad pública.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Dos Hermanas.

No son los primeros capturados este año por tráfico de armas de guerra. En julio ya se encarcelaron a cuatro personas por este mismo delito. Este grupo tenía 36 fusiles, 11 armas cortas y 11 granadas de mano.

Mientras que, entre Córdoba, Sevilla y Málaga, apresaron a 11 delincuentes en una macrooperación. Este operativo reunió a 150 agentes, los cuales comisaron armas largas: rifles y fusiles de asalto.

Todas estas intervenciones señalan hacia la misma dirección: el narcotráfico beneficiándose de estas prácticas para aumentar su arsenal, tener más control y peligro sobre aquellos que buscan terminar con su actividad.