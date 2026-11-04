El mercado de la calle Feria y la iglesia del Omnium Sanctorum. EE Sevilla

El bar para comer gildas que no te puedes perder: con más de 15 tipos diferentes y en pleno corazón de la ciudad

En Sevilla existe una tradición de tapas que lleva viva siglos. Por muchas guerras que haya, gobiernos que pasen y catástrofes que ocurran, el sevillano no olvida dónde mejor se tapea y las que mejor sabor tienen. Santa Gilda parece hacerse un hueco en este imaginario colectivo.

Dentro de toda esa comida en raciones que se sirven, a todos se les queda en la mente un aperitivo que es difícil de olvidar. Tenemos ejemplos de todo tipo: los piripis de la Bodeguita de Antonio Romero, las croquetas de Casa Ricardo o la tosta de ventresca con salmorejo de Casa Morales.

Existen muchos establecimientos que te las sirven a su manera: más grande, más chica, generosas, a la antigua... Pero desde hace un tiempo, Sevilla combina la tradición de sus tabernas tradicionales con la innovación de quien se atreve a reinventarse las cosas.

Santa Gilda es un nuevo bar que vende exclusivamente este producto. Se dedican al mercado de estos típicos pinchos que tanto enamoran por la ciudad. Llevan abiertos desde el pasado sábado diez de octubre.

No es el primer local que se ocupa de comercializar únicamente gildas. Tenemos otro ejemplo en el Mercado de Triana, por el que pasa San Gonzalo todos los Lunes Santos.

Este concepto lo han renovado totalmente. Santa Gilda tiene un total de 15 tipos diferentes de variaciones sobre su consigna. Han conseguido que tomarte esta tapa no sea algo común. Se puede encontrar desde creaciones con corazón de alcachofa hasta la 'antigilda'.

Este sitio se encuentra en la calle Feria, número 79, justo en frente de la iglesia Ómnium Sanctorum, muy cerca de la Alameda de Hércules.

El recinto se trata de una pequeña tienda en la que se encuentra un mostrador y un expositor. En el expositor se pueden ver los diferentes tipos de gildas que tienen, pudiendo acompañar la comida con vermut, Fanta o alguna bebida a elección.

Los precios varían entre los 1,80 la que menos cuesta y los 3 euros las más caras.

El negocio comenzó como una búsqueda de saciar una necesidad que no conseguían paliar los supermercados. En la web oficial del comercio se relata que comenzaron sus creadores probando diferentes combinaciones para su propio disfrute.

Acabaron gustando tanto entre sus conocidos que decidieron dar el siguiente paso, dando comienzo a su proyecto: Santa Gilda. Unas gildas hechas con buenos ingredientes y muchas ganas de hacer bien las cosas.