Laura, propietaria de dos pisos en herencia: "He tenido la suerte de heredar, con mi trabajo no habría podido comprar nada"

Andalucía encabeza la lista de comunidades autónomas en las que más inmuebles se heredan. Sevilla y Málaga son las primeras dentro de esta región. Laura es uno de todos esos casos, habiendo recibido dos viviendas.

Para poder adquirir un hogar, de, por ejemplo, 70 metros cuadrados, se necesitan 172.000 euros. El sueldo medio se sitúa, de momento, en 21.876, haciendo esta compra una ardua tarea en la que muchos no se atreven a aventurarse.

Ante esto, Laura cree que, si no recibiese estos bienes, le sería muy complicado comprar: "Con mi sueldo de peluquera no me habría podido comprar ni un piso. Mucho menos dos".

Entre agosto de 2025 y julio de 2026 se compraron en la capital andaluza un total de 9.906 domicilios. Cinco mil adquisiciones menos de las que se produjeron en el mismo periodo, pero en 2020.

Este cambio numérico se debe a la subida constante de los precios. Laura lo tiene claro: "Hoy en día, con un trabajo normal y un sueldo normal, veo muy difícil poder comprarte una vivienda".

Ante la incesante pregunta sobre si hubiese podido pagar un techo o, en este caso, dos, ella responde: "Si no hubiera heredado, seguramente seguiría sin tener una casa en propiedad".

Frente a estos problemas, muchos creen que la solución puede ser apretarse el cinturón y ahorrar, pero esta mujer no lo tiene tan claro: "Por mucho que trabajes y ahorres, llega un momento en el que los precios están tan altos que no puedes llegar".

El promedio de edad en la que se adquiere un inmueble se encuentra entre los 44 y 46 años. Laura, que todavía no llega a esa edad y ha recibido dos casas, rompe con el molde: "Soy consciente de que he tenido muchísima suerte. Hay personas de mi edad que trabajan igual que yo y no tienen esa posibilidad".

A Laura le parece imposible que con su salario pudiese conseguir un inmueble: "No es algo que haya conseguido con mi trabajo. Me ha venido por mi familia y sé que no todo el mundo tiene esa oportunidad".

Si no hubiera recogido este regalo que le ha dejado su familia, ella opina que le sería imposible comenzar de nuevo para comprar una casa: "A veces pienso que, si tuviera que empezar ahora desde cero, no podría acceder a una vivienda".

La crisis de la vivienda aumenta con el paso del tiempo, el coste de vida actúa de la misma manera y los sueldos suben lentamente, provocando que la situación sea más preocupante por momentos. Son pocos los que se salvan de esta situación, mientras que el resto esperan impacientes a que se arregle.