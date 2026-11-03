Casa Inquieta reúne el flamenco y la tauromaquia en una exposición colectiva con obras de cinco artistas

Casa Inquieta, situada en la calle Zaragoza, 20, acogerá desde el próximo 6 de noviembre la exposición colectiva 'Duende y Bravura', una muestra que explora los vínculos entre el flamenco y la tauromaquia a través de la pintura y la fotografía.

La propuesta podrá visitarse hasta el 8 de enero de 2027, con entrada gratuita y durante el horario habitual de apertura del establecimiento.

La exposición reúne los trabajos de cinco artistas procedentes de Andalucía y Cataluña: Patricio Hidalgo, Aldo Comas, Eva Nilsen, Asun Naranjo y Patricia Barón Barbadillo. A través de diferentes disciplinas y lenguajes visuales, sus obras abordan dos expresiones culturales estrechamente relacionadas con la identidad andaluza y española.

El proyecto artístico toma como punto de partida la conexión histórica entre el mundo del toro y el flamenco, con especial atención a sus orígenes y a la época de los cafés cantantes de finales del siglo XIX.

Un periodo en el que ambos universos compartían espacios y públicos, dando lugar a encuentros entre toreros, artistas y aficionados.

Cada uno de los cinco creadores aporta una perspectiva propia a esta relación. Patricio Hidalgo, conocido como 'el pintaor', traslada a sus lienzos elementos característicos de ambos mundos, desde la mirada del toro hasta el movimiento del torero o el compás de una bailaora. Su trabajo combina ritmo, poesía y referencias al arte popular.

La fotografía tiene su espacio en la exposición de la mano de Eva Nilsen. Su obra, de carácter documental y marcada por una aproximación emocional e íntima, busca captar la naturalidad del flamenco. Influenciada por su relación con la música, la fotógrafa se aleja de las imágenes posadas para retratar la fuerza y la espontaneidad de los artistas.

Por su parte, Aldo Comas presenta una interpretación de la tauromaquia marcada por el color y la expresividad. Su pintura, de estilo neoexpresionista y con influencias de Picasso y la cultura pop, se distancia del retrato taurino tradicional para ofrecer una visión más transgresora y llena de contrastes.

También forman parte de la muestra las propuestas de Asun Naranjo, que representa a sus particulares 'mujeres torero' en unas composiciones que combinan fuerza y feminidad, y Patricia Barón Barbadillo, que incorpora el abanico como elemento protagonista de sus creaciones, reivindicando su presencia en el folclore andaluz.

Con 'Duende y Bravura', Casa Inquieta incorpora una nueva propuesta artística a su programación cultural en el centro de Sevilla. El establecimiento, ubicado en una casa palacio del siglo XIX junto a Plaza Nueva, combina la gastronomía andaluza con espectáculos de flamenco y diferentes actividades culturales.

La exposición se enmarca en una agenda que también incluye varias citas durante noviembre y diciembre. Entre ellas destaca el homenaje a Juan Villar y su familia, previsto para el 15 de noviembre con motivo del Día Internacional del Flamenco. A esta iniciativa se sumará el ciclo navideño 'Zambombas Entre Fusté', que contará con cuatro encuentros durante el mes de diciembre.

Además, noviembre traerá una nueva propuesta bajo el nombre de 'Flamenco en Vivo Premium'. El formato se desarrollará en el zaguán de la casa y buscará generar un ambiente más cercano entre los artistas y el público, recuperando la intimidad y la intensidad de las tradicionales cuevas flamencas.