El Mercado de Navidad ideal para visitar en noviembre: incluye un gran parque temático y más de 20 puestos

Solamente queda un mes y medio para la llegada de la Navidad. Ya se están comenzando a colocar los correspondientes adornos e iluminaciones con motivos festivos en el mobiliario urbano. Y con ello, ya se comienzan a preparar los mercadillos y actividades dedicadas a tales celebraciones.

El Ayuntamiento habilitará en la plaza de la Alameda de Hércules un parque navideño. Esta instalación temporal, situada en el casco antiguo de Sevilla, combina atracciones familiares, decoración temática, puestos comerciales y gastronomía.

En la última edición ya se montó una gran pista de hielo en la que se podía patinar. Además de esa particularidad, también contó con trineos, un carrusel, una maqueta del tren Laponia Express y un árbol navideño.

La estructura se basaba en un mercado con casetas y restauración, planteada especialmente para las familias con niños, aunque el mercado y la oferta gastronómica amplían el atractivo para el público general.

Esta campaña navideña durará desde el 27 de noviembre hasta el 5 de enero. Su ubicación es una de sus principales ventajas: la Alameda es un gran paseo urbano del centro histórico, rodeado de terrazas, bares y vida cultural. Esto permite combinar fácilmente el parque navideño con un paseo por el barrio o con la oferta gastronómica de la zona.

Frente a un mercadillo navideño convencional, la propuesta de la Alameda funciona más como un pequeño parque temático estacional. La edición anterior convirtió el espacio en uno de los focos de ocio familiar de la Navidad sevillana, con las atracciones y la pista de hielo como elementos diferenciadores.

Además, también habrá otras ubicaciones en las que se harán actividades parecidas. En Nervión, se pondrá otro mercadillo que combinará artesanía y compras con puestos de decoración, complementos y juguetes.

Contará con food trucks que proporcionarán comidas con motivos festivos. Su escala relativamente compacta permite recorrerlo fácilmente y combinar las visitas con las tiendas y restaurantes del entorno.

Y como broche final, sumado a esto, se podrá ir a ver la feria del Belén.

Este mercado tradicional se instala año tras año en el centro histórico de Sevilla, junto a la catedral y el Archivo de Indias.

Reúne artesanos y comercios dedicados a figuras, construcciones, accesorios y materiales para nacimientos y se ha consolidado como una referencia nacional del sector.

Este rastrillo navideño se dedica íntegramente al arte de montar belenes: figuras artesanales y seriadas, edificios en miniatura, paisajes, complementos, materiales y piezas de distintos tamaños y estilos.

La Navidad no es una simple fiesta en Sevilla. Significa pasar tiempo en familia, mostrarle amor a aquellos que te rodean y crear recuerdos que durarán toda la vida.