Alicia, propietaria en el centro de Sevilla: "Me niego a poner mi piso para el turismo, cobro 800€ por él en larga estancia"

Sevilla recibió el último curso cerca de seis millones de personas. Tantos visitantes traen grandes ganancias para la ciudad, pero también traen pérdidas para los sevillanos. Muchos de ellos alquilan inmuebles atraídos por su precio y localización. Alicia, propietaria, se opone a esto.

Según la Junta de Andalucía, existen un total de 22.647 plazas entre viviendas de uso turístico y apartamentos. Alicia es dueña de una vivienda y comenta lo siguiente: "Ahora estoy casada y vivo en otra parte de Sevilla, pero jamás se me ha pasado por la cabeza poner mi piso como vivienda turística".

Como argumentación ante este pensamiento dice: "Porque le tengo muchísimo cariño a los vecinos, he vivido allí mis años más bonitos de juventud y no querría por nada del mundo que los turistas les dieran problemas, que suficiente dan por la plaza de la Alameda".

La Junta lleva años limitando los apartamentos turísticos. Esto lo intentan con el fin de repoblar el centro de personas originarias de la ciudad. Las principales medidas se han centrado en restringir al diez por ciento el máximo de viviendas turísticas en barrios como los de Triana o el Casco Histórico.

Alicia tiene claro que las casas son para vivir, no para especular: "Tengo la firme convicción de que las casas son para vivir y me gustaría darle la oportunidad a otra persona de que, como me pasó a mí, pase unos años llenos de buenos momentos en ese piso".

El gobierno andaluz sigue trabajando actualmente para estrechar más el cerco de los inmuebles dirigidos hacia los turistas. El PP busca pactar con VOX para reducir al cinco por ciento las viviendas de este perfil.

En cuanto al piso que posee Alicia, testifica: "Tengo un piso en la Alameda que me compré cuando era jovencita. Lo tengo alquilado ahora mismo por 800 euros y es que tampoco puedo ni quiero poner más por él, porque es un apartamento pequeño, no vale más que eso".

También opina sobre la actual situación que azota a muchísimas personas en toda España: "Yo empecé a trabajar desde muy joven en una peluquería y la vida de antes no era como la de ahora, porque con 23 años ya tenía la hipoteca concedida".

Como Alicia, de momento no hay muchos propietarios. Esta mujer renta de manera honrada una propiedad sin necesidad de sacar más dinero del que vale, permitiendo que una familia viva sin tener la sensación de estar costeando un lujo en vez de un hogar.