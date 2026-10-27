Concha, periodista e inquilina: "Trabajo todos los días 12 horas sin descanso, pero mi sueldo no me da para una hipoteca"

El precio de los alquileres sigue subiendo. En los últimos cinco años se ha incrementado hasta un 69 %, llegando a situarse en máximos históricos en la ciudad de Sevilla. Concha es una de las afectadas por esta situación.

Esta mujer trabaja como periodista y es inquilina donde vive. Asegura que, tras trabajar 12 horas diarias, no consigue el suficiente dinero para poder pagar una hipoteca y comprarse su propia casa.

El coste del suelo se ha disparado con el avance del tiempo. El metro cuadrado más barato en el centro de Sevilla se encuentra en una de sus zonas más pobres. 944 euros cuesta el metro cuadrado en Torreblanca.

Ella relaciona la incapacidad de poder ahorrar el suficiente dinero con el gran gasto que le supone pagar el alquiler: "Una parte importante de mi sueldo se va en pagar un alquiler. Al final, trabajo para poder pagar una casa en la que nunca voy a tener nada en propiedad".

Además, explica su situación: "No es que no quiera comprar una vivienda, es que no puedo. Para pedir una hipoteca necesitas tener ahorros, y si todo lo que ganas se te va en vivir, es imposible".

Pese a las ganancias de miles de personas, los sueldos no parecen ser suficientes para afrontar el costo de la vida y, a su vez, conseguir reunir dinero para afrontar inversiones futuras.

Concha, ante esto, opina: "Lo más frustrante es que tengo trabajo, tengo ingresos y trabajo muchas horas, pero no tengo la estabilidad que se supone que debería darte todo eso".

Con la constante subida de los arrendamientos, se ha llegado a un punto en que el ciudadano medio solamente tiene 500 euros para vivir todo el mes. Habiendo pagado al propietario de la vivienda, solo le queda ese dinero para comida, ocio, ropa o ahorro.

Ante esta circunstancia, a Concha no le parece real lo que se llega a pagar por una habitación, sabiendo lo que se cobra de media en la ciudad: "Cuando miro los precios de los pisos en Sevilla, siento que están completamente desconectados de los sueldos que cobramos las personas normales".

Tras búsquedas interminables de inmuebles que puedan amoldarse a sus gustos y ganancias, testifica lo siguiente: "Al final, tienes que elegir entre vivir en una vivienda que puedas pagar o vivir en una zona en la que te gustaría estar. Y muchas veces ni siquiera puedes elegir".

Con la constante subida de precios, ella misma no descarta ninguna opción para el día de mañana: "Me preocupa pensar en el futuro. No sé si dentro de unos años podré seguir pagando el alquiler o si tendré que irme a otro sitio".

Antiguamente, tener trabajo era un símil de poder acceder a una casa o piso; hoy día, parece que conservar un empleo no es seguro para poder independizarte y tener tu propia vida: "Parece que tener un trabajo ya no te garantiza poder construir un proyecto de vida. Puedes pasarte el día trabajando y seguir sin poder acceder a algo tan básico como una vivienda".

Como Concha, existen miles y miles de personas más, esperando que el precio de la vivienda baje para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir.