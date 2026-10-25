Es oficial: La ley protege a los trabajadores frente al acoso de sus jefes a través de WhatsApp

El acoso laboral es un delito penado por el Código Civil español, pero ¿y si ese acoso se produce a través del móvil y fuera del horario de trabajo? Existen un total de cuatro leyes que no permiten que esto ocurra.

Primero, hay que definir qué se entiende como acoso laboral. Si el jefe exigiese responder constantemente fuera del horario e impide el disfrute del descanso, estaría vulnerando el derecho a desconexión digital.

Si insulta, humilla o amenaza, estaría vulnerando la dignidad y, por ende, constituyendo un delito de acoso. Lo mismo pasaría si estos mensajes fueran de carácter sexual.

Es importante entender también que uno o algunos mensajes fuera del horario laboral no significa que esté sucediendo una infracción.

La primera ley que responde en contra de este tipo de situaciones no está dentro del Estatuto de los Trabajadores. Se trata del artículo número 88 de la Ley Orgánica de Datos Personales.

Esta reza así: "Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar".

Dejando claro que, una vez terminada la jornada, el trabajador no tiene la obligación de responder a los mensajes de la empresa.

El siguiente edicto sí pertenece al Estatuto de los Trabajadores. "Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización".

Este texto pertenece al escrito número 20 del estatuto antes mencionado.

En el artículo 14 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales se comenta que la empresa debe ofrecer una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entrando dentro de estas medidas, evitar el acoso de personas pertenecientes a la organización.

El último decreto que penaliza estos comportamientos es el artículo 173 del Código Penal. Este capítulo informa de lo siguiente: "El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años".

Este escrito es aplicable a cualquier situación, ya sea por mensaje telefónico, en persona o a través de redes sociales. Conllevando estas prácticas a penas de cárcel que van desde los seis meses hasta los dos años.