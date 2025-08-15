El diseñador cordobés que vistió a Beyoncé: "Fue la foto con más likes de la historia de Instagram en ese momento"

Posadas, un municipio cordobés de 7.222 habitantes, según datos de la Junta de Andalucía, vio nacer a Alejandro Gómez Palomo, el diseñador que vistió a Beyoncé para anunciar el embarazo de sus gemelos. "Fue la foto con más likes de la historia de Instagram en ese momento, y llevando un vestido que ha salido de aquí", cuenta.

"Beyoncé se puso ropa de mi segunda colección en un momento en el que todavía mucha gente no tenía la confianza absoluta en la marca", recuerda el diseñador sobre cómo vivió aquellos momentos.

Además, reconoce que, de joven, tenía claro que quería marcharse de Posadas: "Quise huir de aquí en cuanto pudiera de adolescente".

Alejandro recuerda que, a pesar de que su infancia no fue sencilla, siempre se mantuvo firme. "He recibido todo tipo de críticas, pero me ha dado igual", explica.

"En el instituto he tenido al típico que me llamaba 'marica', sin embargo he tenido una personalidad tan fuerte que no me importaba", señala.

En la adolescencia y en sus inicios, sus padres mantuvieron un papel importante: "Siempre que cumpliese con mis obligaciones, me han dado todo lo que quería".

"He tenido suerte de tener unos padres que, a pesar de ser de pueblo, han sido modernos", reconoce el famoso diseñador.

"Los padres han apostado mucho por él"

Vecinos y amigos de Posadas coinciden en ese apoyo. "Los padres le apoyaron en todo lo que quería hacer", apunta una de ellas.

Otro añade: "Los padres han apostado mucho por él, y eso tiene mucho mérito. Sin su apoyo, no hubiese sido tan fácil"

Su madre recuerda que "le diseñaba a las clientas en una servilleta los trajes de novia". Hoy, esa misma capacidad de crear nuevos vestidos continúa desde su taller en Posadas.

Además, ella cuenta que "siempre le hemos puesto las cosas muy fáciles" y que "se ha vestido de lo que ha querido".

Su padre añade con humor: "Sabíamos que futbolista no iba a ser. Él iba a pintura o a teatro". Sin embargo, el hombre también reconoce que, por su cultura, "ha habido momentos en los que ha costado verlo con un amigo agarrado de la mano".

Un diseñador que trabaja con él afirma que le gusta cuando están en Madrid pero "estar en el taller entre semana es lo que relaja".

Su juventud

En sus inicios, Alejandro comenzó en el taller junto a "María Luisa y Mari Luz, las dos costureras buenas del pueblo".

La vecina de su infancia recuerda que "aprovechaba cualquier cosa para poder pintar, como una guía telefónica, y que siempre estaba culturalmente implicado en todo lo que ocurría en el pueblo".

Palomo Spain reconoce que, vaya como vaya el día, conserva rutinas con sus compañeros para mantener el buen ambiente: “El ratito del desayuno es sagrado. No les he echado una bronca en mi vida, a veces hasta me la echan ellos a mí”, comenta entre risas.