Sevilla recorta en seis meses más de 7.000 pacientes en lista de espera quirúrgica con garantía

Una intervención quirúrgica en el Hospital Virgen del Rocío como imagen de recurso. Junta de Andalucía

Según el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la provincia de Sevilla ha visto reducir en seis meses los pacientes pendientes de una operación con garantía de 36.253 a 29.104, lo que supone 7.149 menos.

Los resultados, relativos a junio de 2025, muestran que también desciende de forma significativa el número de personas fuera de plazo, que pasa de 12.695 a 4.557, es decir, 8.138 menos.

La demora media se sitúa en 98 días frente a los 135 anteriores, lo que implica una reducción de 37 jornadas.

Con estos resultados, el peso de los casos fuera de plazo baja del 35 por ciento al 16 por ciento del total de pendientes.

En paralelo, la actividad quirúrgica en el semestre ha alcanzado las 56.660 intervenciones, 2.930 más que en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 5,5 por ciento.

En cuanto a la primera cita con especialista, entre diciembre de 2024 y junio de 2025 la lista de espera en Sevilla ha pasado de 173.744 a 171.818 personas, 1.926 menos.

Dentro de este grupo, los pacientes fuera de plazo se reducen en 9.696, al descender de 93.704 a 84.008.

La demora media también mejora: de 126 a 111 días, 15 menos. En este semestre se han registrado 2.009.036 consultas, lo que supone 19.574 más que en el mismo periodo del año anterior, un 1 por ciento adicional.

Andalucía

Si se trasladan los datos a una visión más amplia, Andalucía ha contabilizado 223.074 intervenciones, de las cuales el 86 por ciento se han llevado a cabo en hospitales públicos, lo que consolida a esta red como el principal pilar de la atención quirúrgica.

Gracias a este esfuerzo, el número de pacientes pendientes con garantía se ha reducido en 20.319, lo que equivale a un descenso del 14,2 por ciento.

También ha disminuido de forma notable el volumen de personas fuera de plazo, con 30.074 menos, lo que supone una caída del 56,7 por ciento.

La demora media, por su parte, ha pasado de 150 días en diciembre de 2023 a 108 días en junio de 2025, es decir, se ha recortado en 42 jornadas.

La Consejería de Salud y Consumo ha destacado que estos avances responden tanto al esfuerzo de los profesionales sanitarios como a las medidas de reorganización de recursos impulsadas por el SAS.

Asimismo, ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para disminuir las listas de espera y garantizar a la ciudadanía una atención de calidad en el menor tiempo posible.