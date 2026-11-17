Una imagen de archivo de una sala de emergencias del 112. Cedida

Muere un hombre de 45 años atropellado por un autobús en una urbanización de Alcalá de Guadaíra

Un hombre de 45 años ha fallecido este lunes 16 de noviembre tras ser atropellado por un autobús en la urbanización Cabeza Hermosa, en Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla.

El accidente se produjo en la calle Cuchipanda, donde la víctima quedó en una zanja de difícil acceso.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, las primeras llamadas de alerta se recibieron poco después de las 19.00 horas.

Los avisos advertían de que un autobús había arrollado a un peatón en esta zona residencial del municipio sevillano. Este peatón era un varón de 45 años según ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas al caso.

Tras recibir las llamadas, el 112 activó a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local, el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y los Bomberos para intervenir en el lugar del accidente.

La dificultad para acceder hasta el hombre, que había quedado en una zanja, obligó a movilizar también a los efectivos de Bomberos. Sin embargo, fuentes de este cuerpo han confirmado que el varón había fallecido en el mismo lugar del suceso.