La madre del joven apuñalado al salir del IES de Gerena carga contra la Ley del Menor: "Desampara a las víctimas"

La madre de Aarón Muñoz, el menor de 17 años de Aznalcóllar que murió tras ser apuñalado a la salida de un instituto de Gerena, ha lamentado que la Ley del Menor "ampara y protege a los agresores y asesinos".

Además, la familia ha anunciado que solicitará cinco años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores implicados en el caso.

Se trata de la máxima medida contemplada por la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para jóvenes de entre 16 y 18 años por delitos graves.

Así lo ha anunciado este miércoles Reposo Manuela Centeno, madre del fallecido, durante una rueda de prensa en la que ha vuelto a cuestionar la legislación que regula la responsabilidad penal de los menores. "Ampara y protege a los agresores y asesinos y desampara y desprotege a las víctimas", ha lamentado.

La petición de la familia se planteará en el procedimiento judicial previsto para los próximos días 12 y 19 de noviembre en el Juzgado de Menores de Sevilla.

La acusación particular está representada por la letrada Rocío Hidalgo, que también ha criticado el funcionamiento del sistema judicial en este tipo de casos.

En su opinión, la respuesta que recibirán los implicados no tendrá carácter penal, sino que consistirá en "una medida de reeducación", dentro de un modelo que ha calificado de "muy garantista".

Los dos menores que serán juzgados son la novia del presunto autor material del apuñalamiento, a quien se atribuye una posible instigación del episodio, y un primo de este, señalado como presunto coautor.

Los hechos se remontan al 8 de enero de 2025. Aquel día, Aarón Muñoz, de 17 años y vecino de El Castillo de las Guardas, falleció después de ser apuñalado a la salida del centro educativo de Gerena en el que estudiaba. El suceso provocó una profunda conmoción en la localidad y en su entorno.

Tras el crimen, dos jóvenes mayores de edad fueron enviados a prisión como presuntos responsables del apuñalamiento mortal. Ambos están investigados por un presunto delito de homicidio doloso. El procedimiento que se celebrará ahora en Sevilla se dirige contra los otros dos menores presuntamente implicados en el episodio.