Muere un hombre de 34 años tras volcar una máquina de recoger aceitunas en una finca de Osuna

Un hombre de 34 años ha fallecido este sábado por la mañana mientras trabajaba en una finca de Osuna (Sevilla), después de que volcara la máquina con la que recogía aceitunas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió a las 10.15 horas, cuando se solicitó asistencia para un trabajador que había resultado herido en el accidente.

Tras recibir la alerta, el centro coordinador movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil. Los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento del hombre, sin que pudieran hacer nada por salvarle la vida.

Además, el 112 notificó lo ocurrido al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.