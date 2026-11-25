La Junta, condenada a pagar 9.000 euros a la familia de un alumno con Asperger acosado en su centro educativo

La Junta de Andalucía tendrá que indemnizar con 8.695,86 euros a la familia de un alumno con síndrome de Asperger del IES Néstor Almendros de Tomares, en la provincia de Sevilla, por no haber actuado ante el acoso escolar que sufría el menor.

Una sentencia firme, pionera en Andalucía, considera que el centro educativo incumplió su obligación de protección al no activar el protocolo contra el acoso cuando tuvo conocimiento de que el niño llevaba más de un año padeciendo vejaciones y humillaciones.

El fallo, dictado por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Sevilla, reconoce que los daños sufridos por el menor fueron consecuencia del funcionamiento del servicio público educativo y deja sin efecto la resolución de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que había rechazado la reclamación presentada por sus padres.

La resolución judicial pone el foco en la actuación del instituto, que conocía el diagnóstico de Asperger del alumno. Esta circunstancia, según recoge la sentencia, obligaba al centro a ofrecerle un "plus de protección" debido a su especial vulnerabilidad.

Sin embargo, cuando el menor consiguió explicar lo que estaba sucediendo y su familia trasladó la situación al instituto, la jefatura de estudios descartó activar el protocolo contra el acoso.

La jueza considera que el centro debió ponerlo en marcha de inmediato, independientemente de cuál fuera el resultado de las posteriores averiguaciones.

Tampoco considera válida la explicación del instituto de que había realizado las actuaciones correspondientes como si el protocolo estuviera activado, aunque sin formalizar su apertura ni cumplimentar la documentación necesaria.

La sentencia rechaza esta justificación de forma contundente: "Carece absolutamente de sentido afirmar que se hicieron todas las actuaciones como si fuera el protocolo pero sin activar el protocolo y rellenar la documentación".

A esta falta de actuación se suma que el centro tampoco adoptó medidas cautelares para proteger al alumno ni trasladó lo sucedido a la Inspección Educativa.

Para la resolución judicial, esta ausencia de respuesta dejó al menor desprotegido y pudo transmitir a quienes presuntamente lo humillaban la sensación de que sus comportamientos no tendrían consecuencias.

Cinco años de espera

La familia comenzó a advertir al instituto de lo que estaba ocurriendo en 2021. Tres años después, en 2024, la Consejería rechazó la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los padres, que decidieron acudir a los tribunales en noviembre de ese mismo año.

Según denuncian FACUA-Consumidores en Acción y la Federación Asperger Andalucía, la Administración tampoco mostró disposición a alcanzar un acuerdo extrajudicial una vez iniciado el procedimiento.

De esta forma, los progenitores han tenido que esperar alrededor de cinco años desde que comenzaron a pedir ayuda para su hijo y dos desde que llevaron el caso ante la justicia.

La indemnización reconocida asciende a 8.695,86 euros. De esa cantidad, 8.095,86 euros corresponden a 246 días de perjuicio personal básico y los 600 euros restantes al tratamiento psicológico recibido por el menor.

A esta suma se añadirán los intereses legales desde la fecha de la sentencia y las costas del procedimiento, fijadas en 300 euros.

El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, ha criticado duramente la actuación de la Administración andaluza y ha calificado lo sucedido de "abandono cruel".

A su juicio, resulta especialmente grave que un niño que consigue contar que lleva más de un año sufriendo humillaciones no encuentre respuesta en el centro que debía protegerlo.

Alumnos con Asperger

El presidente de Asperger Andalucía, Rafael Jorreto, ha puesto el acento en la dimensión del problema a partir de un estudio elaborado por la federación sobre la violencia escolar contra niños y adolescentes con trastorno del espectro autista de nivel 1.

Según los resultados, el 71% del alumnado participante asegura haber sufrido acoso escolar. Sin embargo, solo el 28,2% afirma que los profesionales de su centro llegaron a identificar las conductas violentas que padecía. Además, el 36,5% señala que incluso fue responsabilizado de provocar esa violencia.

Jorreto ha recordado que el acoso no siempre se manifiesta mediante agresiones o insultos directos. En ocasiones, explica, se traduce en el aislamiento de un alumno durante los recreos o en su exclusión sistemática cuando se forman grupos en clase.

Situaciones que pueden pasar inadvertidas para los adultos, pero que tienen consecuencias para quienes las sufren. El estudio refleja que el 76,2% de los participantes se pone muy nervioso ante la idea de volver a encontrarse con sus compañeros.

Por ello, el presidente de la federación reclama que los centros escuchen a los menores y actúen desde el primer momento en que comunican una situación de violencia.

Tras conocerse la sentencia, FACUA y Asperger Andalucía han animado a las familias que sospechen que sus hijos sufren acoso a comunicar los hechos por escrito al centro, solicitar formalmente la activación del protocolo y conservar tanto sus comunicaciones como las respuestas recibidas.

También recomiendan buscar asesoramiento y recurrir a la vía judicial si la falta de actuación de la Administración provoca daños.

Otras condenas similares

El fallo contra la Junta andaluza se suma a otras condenas dictadas en España por deficiencias en la respuesta de las administraciones educativas ante el acoso escolar.

En 2023, la Generalitat de Cataluña tuvo que indemnizar con 4.500 euros a una alumna de Vilassar de Mar (Barcelona) cuyo colegio no había activado el protocolo pese a las advertencias de sus padres.

En 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares condenó al Gobierno autonómico a pagar 20.000 euros a la familia de un alumno de Ibiza por el daño moral derivado de la demora en activar el protocolo.

Más recientemente, en enero de 2026, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fijó una indemnización de 9.000 euros a otra familia. En este último caso, aunque el centro sí había abierto el protocolo y no llegó a acreditarse el acoso, el tribunal consideró que las deficiencias en la investigación y en las medidas de protección habían causado un perjuicio al estudiante.