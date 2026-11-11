Normalidad en las primeras horas de huelga en Sevilla pese a los piquetes en puntos neurálgicos

Los trabajadores del turno de mañana del servicio municipal de basura de Sevilla, Lipasam, han debatido entre las 6 y las 7 en asamblea si secundan o no la huelga. La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, les animaba a secundar el paro. Fuera, un piquete esperaba.

López ha destacado “el alto grado de seguimiento” que según sus datos han marcado el inicio de la huelga en sectores estratégicos.

Ha insistido “la parada al 100% del Puerto de Algeciras”, el 70% en el primer turno de la industria a nivel regional, la recogida de residuos urbanos en Sevilla, Málaga y Granada “y también la agroindustria sevillana en un 85%”.

La dirigente de CCOO ha denunciado que se han impuesto servicios mínimos abusivos por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. “Llegaron tarde y mal, están permitiendo tropelías en muchas empresas y caos en las plantillas”, ha señalado.

Desde primera hora de la mañana los piquetes están distribuidos en los puntos clave de Sevilla para intentar parar la actividad de los primeros turnos de la mañana, después de una noche en la que la normalidad ha sido la nota predominante.

Los grupos de sindicalistas con banderas de CCOO y UGT están ubicados en los accesos a los polígonos, Aerópolis, la estación de autobuses Plaza de Armas, o centros industriales como Persán, una de las principales fábricas del cinturón de Sevilla.

Pasadas las seis de la mañana el tráfico era intenso en la Ronda Norte, arteria de acceso a parte de las zonas industriales.

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha valorado a las 7 desde Plaza de Armas el desarrollo de estas primeras horas de movilización y ha destacado que “la huelga se está desarrollando con normalidad, algo que es importante, desde la seguridad y la responsabilidad”.

Una normalidad que se reflejaba claramente en el centro de Sevilla durante la madrugada. Poco antes de las 2, los servicios mínimos de recogida de basura hacían su ruta sin problemas, con bares aún abiertos pese a la noche de agua y taxis y VTC circulando.

En la acampada por la vivienda de Las Setas, cinco jóvenes filosofaban y reparaban los estragos de la lluvia en los toldos, mientras enfrente, en los pubs del Mercado de la Encarnación, bullía un gentío que tomaba copas ajeno a las movilizaciones sindicales.

Un punto caliente durante la noche estuvo en Mercasevilla, con un piquete de unos 200 sindicalistas intentando parar la entrada de trabajadores y mercancías desde las 23,30 horas.

Un fuerte despliegue policial garantizó el derecho de los sindicalistas a informar, y el de los trabajadores a incorporarse a su puesto.

La afluencia de mercancías y trabajadores fue prácticamente la misma de todas las noches, no había mesas libres en la cafetería minutos después de la medianoche y en las naves se trabajaba a ritmo normal.

“Igual que una noche cualquiera, salvo por la música”, bromea un trabajador sobre el estruendo del piquete en la puerta.

La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, afirmaba nada más iniciarse la huelga a las puertas de Mercasevilla que “las sensaciones y los primeros pasos que se están dando en esta huelga general son muy favorables”.

La sindicalista insistía en que “hay motivos suficientes, claros y evidentes para la huelga. La gente quiere expresar su malestar contra una situación de extremada especulación como sufrimos los trabajadores con los precios de la vivienda, los bajos salarios y la externalización de los servicios públicos.

El máximo representante de UGT en Andalucía, Oskar Martín, destacaba por su parte la importancia para la sociedad y la clase trabajadora de la movilización.

Martín remachaba el argumento de que “sobran los motivos” para la huelga, “desde el secuestro de nuestros salarios por la inflación galopante que perjudica al poder adquisitivo de las familias, por el bloqueo de la negociación colectiva por parte de la patronal y por la imposibilidad de poder vivir con dignidad por la situación de la vivienda y los alquileres en este país”.