El Puerto de Sevilla busca megayates para reforzar su posición como destino de lujo para grandes esloras

Un atraque en las aguas calmas del Guadalquivir, a la vera del Parque de María Luisa, la Torre del Oro y toda la zona monumental de Sevilla. ¿Quién da más? El Puerto de Sevilla intenta convencer a capitanes de súper yates y megayates internacionales para que incluyan la ciudad en sus rutas.

El Puerto y la operadora de la terminal de cruceros y yates, Ocean Platform Marinas (OPM), han celebrado la ‘Sevilla Captains’ FAM Trip para reforzar su posicionamiento como destino para la náutica de gran eslora.

Los planes de OPM, que ganó la terminal en 2025, prevén un salto cualitativo en la llegada de cruceros y grandes yates a Sevilla.

La intención es pasar de los poco más de 80 atraques de gran eslora actuales, con unos 25.000 pasajeros, a más de 100.

Este incremento obligaría a trasladar el atraque de los cruceros al Muelle de Tablada. Está previsto que ocurra en 2029.

Y el Muelle de las Delicias, incrustado en el centro monumental, quedaría en exclusiva para megayates y superyates.

La compañía opera en 35 terminales de cruceros repartidas por todo el mundo. El de Sevilla es el décimo que incorpora en España a su cartera.

Así que hay confianza en su capacidad para incrementar las cifras actuales y atraer nuevas embarcaciones.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha destacado que la ciudad aporta “una oferta diversificada en la que confluyen el patrimonio cultural, visitas a bodegas, haciendas… entre otros atractivos del territorio”.

Con un atractivo añadido: la navegación por el Guadalquivir desde la desembocadura hasta el Muelle de las Delicias, una travesía de 50 millas náuticas a través de Doñana y los arrozales de la marisma.

Y poner pie en Sevilla a través de una terminal con una arquitectura singular, con una superficie de 1.092 metros cuadrados de edificio sostenible construido con 46 contenedores reciclados, integrado en la zona de ocio del Parque de María Luisa.

Actualmente el Puerto de Sevilla recibe una quincena de megayates al año. Con presencias esporádicas, el grueso se concentra en torno a eventos como la Feria (el Real está próximo, en la otra orilla) o la Semana Santa.

Beatrice Rasmini, General Manager de OPM Sevilla, ha señalado que “los capitanes son quienes deciden el rumbo de un superyate”.

Con el encuentro celebrado en Sevilla “queremos que descubran en primera persona lo que hace única a Sevilla: llegar navegando por el Guadalquivir al corazón de una de las ciudades más bellas de Europa, con una marina preparada para atenderles al más alto nivel”.

Encuentro de capitanes de yates en Sevilla. Autoridad Portuaria

Los capitanes participantes están al frente de embarcaciones de entre 50 y 100 metros de eslora.

Y los pasajeros que transportan responden al perfil más alto en el mercado turístico.

El turismo asociado a los grandes yates tiene un impacto que trasciende la propia actividad portuaria, al generar gasto en ámbitos como el amarre, el avituallamiento, el mantenimiento, la restauración, el comercio o la cultura.

Además, surcan los mares durante todo el año. Factores que las autoridades locales consideran importante para la desestacionalización del turismo “y reforzar el posicionamiento de Sevilla dentro de los destinos premium vinculados a la náutica internacional”.

La concejal de Turismo, Angie Moreno, ha subrayado que "iniciativas como esta contribuyen a posicionar a la ciudad de Sevilla en nuevos segmentos turísticos de alto valor añadido”.

Además, refuerzan “la proyección internacional de la ciudad y generan oportunidades para el conjunto del sector turístico y empresarial".