Imagen de una de las nuevas promociones de vivienda en La Rinconada. Cedida

Sevilla pierde vecinos en favor de los municipios del área metropolitana: la vivienda dispara la huida de la capital

Sevilla acaba de alcanzar los 700.000 habitantes, pero su crecimiento demográfico avanza a un ritmo mucho más lento que el de algunos municipios de su entorno.

Mientras la capital apenas ha aumentado su población un 2,8% en los últimos cuatro años, localidades como Camas, Dos Hermanas o Carmona registran incrementos superiores.

Detrás de esta diferencia hay un factor que condiciona cada vez más las decisiones residenciales de los sevillanos: el precio de la vivienda. Comprar o alquilar en la capital resulta cada vez más caro y muchas familias encuentran en el área metropolitana una alternativa para acceder a un hogar sin alejarse demasiado de la ciudad.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) permiten observar esta evolución. En 2022, Sevilla contaba con 681.184 habitantes, frente a los 700.000 que acaba de alcanzar en 2026. El incremento es de apenas un 2,8% en cuatro años.

Una evolución moderada si se compara con el encarecimiento que ha experimentado el mercado inmobiliario durante el mismo periodo.

Según el portal Idealista, el precio medio de la vivienda en Sevilla se situaba en octubre de 2022 en 2.088 euros por metro cuadrado. Cuatro años después, en octubre de 2026, había escalado hasta los 2.952 euros.

Es decir, adquirir una vivienda en la capital cuesta ahora unos 864 euros más por metro cuadrado que entonces.

A esta situación se suma el mercado del alquiler, cuya media ya supera los 13 euros por metro cuadrado.

Crecimiento desigual

Esta presión sobre los precios está llevando a numerosos compradores y familias a mirar más allá de los límites de la ciudad. El área metropolitana se presenta como una posibilidad para quienes quieren mantener la proximidad con Sevilla, pero necesitan encontrar viviendas más asequibles.

El resultado es un crecimiento demográfico desigual entre la capital y algunas localidades de su entorno.

Uno de los ejemplos más claros es Camas. Situado a apenas cinco minutos en coche de Sevilla, este municipio ha aumentado su población un 7,7% desde 2022 y alcanza ya los 29.573 habitantes.

La diferencia de precios respecto a la capital ayuda a entender parte de su atractivo. El metro cuadrado para comprar una vivienda se sitúa en 1.840 euros, más de 1.100 euros por debajo de Sevilla.

En el alquiler, la media es de 11,3 euros por metro cuadrado, también inferior a la de la capital.

Dos Hermanas sigue una tendencia similar. La localidad nazarena ha crecido un 5,5% en cuatro años y cuenta actualmente con 145.133 vecinos censados.

Su proximidad a Sevilla, junto con unos precios inmobiliarios más contenidos, la convierte en otra de las alternativas para quienes buscan establecer su residencia fuera de la capital. Comprar una vivienda cuesta de media 1.811 euros por metro cuadrado, mientras que el alquiler ronda los diez euros.

También Carmona está ganando población. Su censo ha aumentado un 4,8% desde 2022 y alcanza los 30.811 habitantes. En este caso, el atractivo económico es todavía más evidente en el mercado de compraventa.

El precio medio se sitúa en 1.193 euros por metro cuadrado, una cifra muy alejada de los casi 3.000 euros que se registran en Sevilla. No obstante, la distancia con la capital es mayor que en otros municipios del entorno.

La Rinconada es otro de los municipios que está experimentando un crecimiento sostenido. Su población ha aumentado un 4,1% en los últimos cuatro años, hasta alcanzar los 41.157 habitantes.

Su conexión por carretera con Sevilla, a unos diez minutos, y la oferta de promociones de obra nueva que se están desarrollando en la localidad son dos de los factores que explican su atractivo residencial. El precio medio de compra se sitúa en 1.655 euros por metro cuadrado.

La excepción

Sin embargo, no todos los municipios próximos a Sevilla están experimentando el mismo crecimiento. Tomares constituye un ejemplo de esta diferencia. Pese a su cercanía con la capital, su población apenas ha aumentado un 1,2% desde 2022.

Una de las claves puede encontrarse en sus precios inmobiliarios, que se aproximan mucho más a los de Sevilla que los de otras localidades del área metropolitana.

En octubre de 2026, el metro cuadrado alcanzaba los 2.491 euros, mientras que el alquiler se situaba en torno a los diez euros.

La evolución de estos municipios refleja cómo el encarecimiento de la vivienda está modificando el mapa residencial de Sevilla y su entorno. La capital sigue concentrando buena parte de la actividad económica, laboral y cultural de la provincia, pero cada vez resulta más difícil para determinados hogares establecerse en ella.

Así, mientras Sevilla crece lentamente, parte de la población encuentra al otro lado de sus límites municipales la posibilidad de comprar o alquilar una vivienda a un precio más asumible.