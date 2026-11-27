Morante firma su contrato para torear en Las Ventas a los pies del Coliseo en Roma. Plaza 1

Morante firma junto al Coliseo de Roma su primer contrato de la temporada: una triple presencia en Las Ventas en 2027

Morante de La Puebla 'deshoja la margarita' si iba a torear o no en 2017 y le ha salido que sí. El diestro sevillano se ha ido a los pies del Coliseo de Roma para firmar su primer contrato de la temporada que conllevará una triple presencia en Las Ventas.

El acuerdo con los empresarios Rafael García Garrido y Simón Casas de Plaza 1 firmado en la ciudad eterna contempla tres 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀, dos en la 𝗙𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗻 𝗜𝘀𝗶𝗱𝗿𝗼 y una más el 𝟭𝟮 𝗱𝗲 𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲, Día de la Hispanidad.

De momento, no se ofrecen más detalles sobre esta triple presencia, ni el resto del cartel ni las ganaderías que lidiará, solo su presencia durante tres días.

Por tanto, todo apunta en que Morante volverá a tener una temporada extensa en 2027 y que cerrará su contratación en las próximas semanas con José María Garzón, empresario de Sevilla.

De este modo, se cumplirían los deseos de Garzón de contar con él para el Domingo de Resurrección y otras tardes durante la Feria de Abril y la de San Miguel.

El primer contrato que firmó Morante la pasada temporada fue precisamente para torear en Sevilla. Finalmente acabó toreando más de medio centenar de festejos, incluida en Las Ventas, coso al que se resistió ir en un principio porque fue allí donde se cortó la coleta un año antes.