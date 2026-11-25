We Love Flamenco vuelve al Hotel Alfonso XIII: 36 desfiles, 32 diseñadores y una nueva cita para la mantilla y la Macarena

La moda flamenca volverá a inaugurar el calendario nacional de pasarelas el próximo 8 de enero con la XV edición de We Love Flamenco, que se celebrará hasta el día 14 en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

La cita reunirá durante siete jornadas a diseñadores andaluces y combinará el traje de flamenca con la moda de fiesta, los complementos y la artesanía vinculada a las tradiciones del sur.

La organización ha presentado la programación, los patrocinadores y los colaboradores de una edición que coincide con los quince años de trayectoria de la pasarela.

Lo que comenzó como una prueba en el Hotel Alfonso XIII se ha convertido en una de las principales plataformas de promoción de la moda flamenca hecha en Andalucía, con presencia habitual de medios nacionales e internacionales como Vogue, Telva, ELLE, Harper’s Bazaar, Marie Claire y ¡HOLA!, además de cabeceras como The New York Times.

“En estas quince primaveras ha habido momentos difíciles que nos han dejado aprendizajes. Lo que nos ha hecho crecer ha sido el trabajo de los diseñadores, de los equipos que levantan cada desfile y de la prensa que ha contado lo que hacemos. Empezamos en el Hotel Alfonso XIII como una prueba y hoy seguimos haciendo moda flamenca desde Sevilla para el mundo”, ha señalado Javier Villa, fundador de Go! Eventos y Comunicación junto a Laura Sánchez.

La programación llega después de varios adelantos de las colecciones.

La Hacienda Lopaz acogió semanas atrás un desfile de presentación en el que se dio a conocer el cartel de Carlos Buendía. Además, We Love Flamenco y Sevilla Fashion Outlet organizaron recientemente una venta prenavideña con un avance exclusivo de algunas propuestas.

Moda flamenca para la rutina

Una de las líneas de esta edición será mostrar cómo los elementos tradicionales de la moda flamenca pueden incorporarse a la vestimenta cotidiana. Volantes, estampados y otros detalles característicos del traje de flamenca se trasladarán a prendas pensadas para utilizar durante todo el año.

“Queremos que la pasarela sea también una forma de contar cómo se vive en el sur. Hay mucho de eso en un traje de flamenca, en la costura romera o en una mantilla. Y nos interesa ver qué pasa cuando una pieza de nuestros diseñadores sale del armario de feria y se combina con prendas que usamos el resto del año”, ha explicado Laura Sánchez.

Esta idea se materializará en THE EDIT: Sevilla Fashion Outlet x We Love Flamenco, un desfile dirigido creativamente por la estilista Ana Canalejo que combinará prendas urbanas de grandes marcas con diseños de los creadores de la pasarela.

La tradición también tendrá presencia en una propuesta dedicada a la moda de Huelva. Tras un año de investigación sobre la moda flamenca en las ocho provincias andaluzas, la pasarela reunirá a diseñadores onubenses en un desfile organizado junto a la Diputación de Huelva, centrado en la influencia de la tradición romera en la costura.

La artesanía de la mantilla y su relación con el arte sacro protagonizarán otro de los desfiles, que se celebrará a beneficio de la Casa de la Esperanza, obra social de la Hermandad de la Macarena. Asimismo, Helvetia volverá a respaldar la elección del abanico de la feria y Rives acompañará el brindis de la edición.

Complementos

La programación incorporará también el primer pop-up We Love Flamenco Complementos, que reunirá a marcas y firmas del sector los días 9 y 10 de enero, de 12.00 a 22.00 horas, en el Salón Andalucía del Hotel Alfonso XIII. La entrada será gratuita.

La pasarela cuenta con el respaldo de Sevilla Fashion Outlet, las diputaciones de Sevilla y Huelva, Helvetia, el Ayuntamiento de Sevilla, Grupo Recio, La Cartuja, el Ayuntamiento de Gines, el Hotel Alfonso XIII, Wella Profesional, Rives, Syrsa, Fundación Caja Rural, The Flower Experience y AMT.

Los desfiles comenzarán el viernes 8 de enero con las colecciones de José Hidalgo, Lola Azahares, Luisa Pérez, Notelodigo, Rocío Olmedo e Iván Campaña.

La programación se prolongará hasta el jueves 14, cuando tendrán lugar las propuestas de la Diputación de Sevilla, Notelodigo Infantil a beneficio de UNICEF, La Casa de la Esperanza, el Desfile del Rocío de Triana y el de la Fundación Sandra Ibarra.