Alumnos de la CEU Fernando III en la puesta en práctica de un debate. CEU Fernando III

El Club de Debate de la Universidad CEU Fernando III permite a estudiantes de distintas titulaciones mejorar su oratoria, pensamiento crítico y capacidad de liderazgo mediante entrenamientos y competiciones universitarias.

Hablar bien para encontrar trabajo: así se preparan los universitarios de la CEU Fernando III para el mercado laboral

Hablar con seguridad ante un público, defender una propuesta o liderar una negociación son habilidades que pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo o en el desarrollo de una carrera profesional.

La Universidad CEU Fernando III trabaja estas competencias a través de su Club de Debate, una iniciativa que reúne a estudiantes de distintas titulaciones para mejorar su capacidad de comunicación, argumentación y liderazgo.

La formación universitaria no se limita a los conocimientos técnicos de cada carrera. Las empresas buscan cada vez más profesionales capaces de trabajar en equipo, analizar situaciones complejas y transmitir sus ideas con claridad.

En este contexto, las denominadas soft skills se han convertido en una parte importante de la preparación para acceder al mercado laboral.

El Club de Debate de la CEU Fernando III ofrece a los estudiantes un espacio para entrenar estas capacidades mediante ejercicios prácticos, simulaciones y competiciones universitarias.

Una actividad que, lejos de estar reservada a los alumnos de Derecho, cuenta con participantes de titulaciones como Relaciones Internacionales, Marketing, Administración y Dirección de Empresas, Inteligencia de los Negocios o Ingeniería Informática.

"La oratoria y la capacidad de argumentación son competencias imprescindibles, pero no solo para los estudiantes de Derecho y Empresariales, sino para todos los alumnos universitarios", explica Pilar Navarro, responsable del club.

Perder el miedo

Una de las dificultades más habituales entre los estudiantes que llegan a la universidad es expresar sus conocimientos ante otras personas. Aunque pueden dominar los contenidos de sus asignaturas, no siempre saben trasladarlos a un discurso claro y convincente.

Navarro señala que esta falta de soltura está relacionada, en parte, con un sistema educativo que ha dado prioridad a la memorización y a los exámenes escritos frente a la exposición oral.

"La mayoría de los alumnos llegan a la universidad con carencias importantes a la hora de saber expresar sus ideas o sus conocimientos en público", apunta.

El trabajo que se desarrolla en el club busca precisamente corregir estas dificultades. Los entrenamientos semanales permiten a los alumnos aprender a estructurar sus intervenciones, ordenar los argumentos y responder a las ideas contrarias sin perder el hilo del discurso.

La evolución, según su responsable, se aprecia en poco tiempo. "En pocas semanas de práctica y entrenamiento comprobamos cómo nuestros alumnos mejoran de forma exponencial estas habilidades y, lo que es más importante, ganan mucha confianza en ellos mismos".

Esa seguridad puede trasladarse a situaciones habituales en el ámbito profesional, desde una entrevista de trabajo hasta la presentación de un proyecto, una reunión con clientes o la defensa de una propuesta ante los responsables de una empresa.

Los entrenamientos semanales permiten a los alumnos aprender a estructurar sus intervenciones, ordenar los argumentos y responder a las ideas contrarias sin perder el hilo del discurso. CEU Fernando III

Defender una postura

Guadalupe Calado López, estudiante del doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales, decidió incorporarse al Club de Debate por su interés en esta disciplina y por su relación con la profesión a la que quiere dedicarse. "El debate es algo que me apasiona y más cuando me quiero dedicar al mundo de la abogacía", explica.

Su paso por el club le ha permitido mejorar su capacidad para hablar en público, aunque destaca especialmente el aprendizaje relacionado con la escucha y la argumentación. "Las habilidades más importantes que he desarrollado han sido la capacidad de defender ideas en el momento y la mejora de la escucha activa".

Los ejercicios obligan a los participantes a investigar sobre diferentes asuntos, analizar información y construir argumentos sólidos para defender una posición.

También deben escuchar las intervenciones de sus compañeros y responder con rapidez a planteamientos que pueden cuestionar sus propias ideas.

Estas dinámicas contribuyen a desarrollar el pensamiento crítico, una competencia que Pilar Navarro considera fundamental para ejercer el liderazgo. "Para liderar, primero tienes que convencer a los que pretendes que te sigan, y para argumentar, antes debes haber desarrollado tu pensamiento crítico".

El debate, además, no se plantea como una confrontación personal, sino como un ejercicio de respeto y colaboración. Los estudiantes trabajan en equipos y aprenden a defender sus opiniones sin descalificar las de los demás.

"Siempre trabajamos en equipos, en los que prevalecen ante todo los valores de la empatía, el respeto a las opiniones diversas y la pertenencia a un grupo", señala Navarro.

Marcar la diferencia

La comunicación, el liderazgo y la capacidad de análisis son competencias que pueden resultar útiles en numerosos ámbitos profesionales, desde la consultoría y la empresa hasta la diplomacia, el emprendimiento o el ejercicio jurídico.

Para Guadalupe, los conocimientos adquiridos durante los entrenamientos tienen una aplicación directa en su futuro laboral. La estudiante considera que las distintas salidas profesionales de Derecho y Relaciones Internacionales comparten la necesidad de saber expresarse y defender una postura.

"He mejorado mi escucha activa, mi capacidad de hablar en público y la capacidad de defender ideas o alguna postura en el momento. Esto es muy importante para el futuro profesional que quiero tener", afirma.

La alumna considera que estas capacidades son necesarias independientemente del puesto al que se aspire. "Todas las salidas llevan a un mismo patrón: hablar en público, buena escucha de los demás y tener ideas propias que tienes que saber defender en todas las ocasiones", señala.

Por ello, valora el club como una oportunidad para desarrollar habilidades que no siempre se trabajan de forma práctica en las asignaturas. "El club de debate me está ayudando a desarrollar todas estas habilidades que después serán fundamentales en mi vida profesional".

Los ejercicios obligan a los participantes a investigar sobre diferentes asuntos, analizar información y construir argumentos sólidos para defender una posición. CEU Fernando III

Poner en práctica lo aprendido

El aprendizaje continúa fuera de las sesiones de entrenamiento. Los estudiantes pueden participar en ligas y torneos universitarios en los que se enfrentan a equipos de otras instituciones y ponen a prueba su capacidad para argumentar bajo presión.

Para Pilar Navarro, estas competiciones representan el paso necesario para trasladar los conocimientos a situaciones reales. "Participar en torneos y ligas de debate es pasar de la teoría a la práctica. Si se me permite el símil, es pasar del toreo de salón a torear en la plaza".

Los torneos exigen improvisar, analizar rápidamente las intervenciones de otros participantes y mantener la claridad del discurso en situaciones de presión. También permiten establecer contactos con estudiantes y profesionales de otros ámbitos.

La participación en estas actividades puede aportar, además, un valor añadido al currículum. Navarro asegura que las empresas tienen en cuenta este tipo de experiencias a la hora de valorar a los candidatos.

"Las principales empresas de nuestro país valoran mucho los currículos de candidatos que han formado parte de un Club de Debate Universitario, especialmente si han participado en torneos de debate".

La iniciativa forma parte de la apuesta de la Universidad CEU Fernando III por una formación que combine los conocimientos académicos con el desarrollo de capacidades personales y profesionales.

El objetivo es que los estudiantes lleguen al mercado laboral con herramientas para comunicar sus ideas, trabajar con otros y asumir responsabilidades.

En un entorno empresarial que demanda perfiles cada vez más versátiles, saber argumentar, escuchar y convencer puede convertirse en una ventaja. Una preparación que comienza durante la etapa universitaria y que puede acompañar a los alumnos a lo largo de toda su trayectoria profesional.