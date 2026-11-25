Enrique Santiago, número 1 de la lista del Frente Amplio por Sevilla a las elecciones generales Cedida

"No puede ser que bancos como La Caixa tengan más de 1.000 viviendas" "Ningún gran tenedor puede tener más de 50, más de 60 o más de 100 viviendas" "PP y Vox votaron en contra de la Agencia contra la Corrupción, que es una directiva comunitaria". "La unidad de la izquierda aprovecha mucho mejor las leyes electorales" "El AVE de las 8 de la mañana de Madrid a Sevilla lo suelo coger y da una gran sensación de seguridad, pero eso no significa que no critiquemos que ha habido un grave error de planificación del sistema ferroviario desde hace años".

Enrique Santiago, de Frente Amplio: "Hay que expropiar viviendas a grandes tenedores y acabar con los pisos turísticos"

Enrique Fernando Santiago Romero (Madrid, 1964) señala (y presume) que es hijo de emigrantes andaluces que marcharon a Madrid.

Sin embargo, su relación con Sevilla es que es la primera vez que se presenta como diputado por esta provincia y tiene un reto hercúleo. Los sondeos apuntan que Frente Amplio tendría un solo escaño en la provincia o incluso, ninguno, y puede perder la representación.

Santiago es el secretario general del Partido Comunista de España desde hace ocho años y siempre ha estado vinculado a la defensa de los Derechos Humanos.

Explica que es cargo público desde 2019 y fue Secretario de Estado para la Agenda 2030 durante un año.

Durante esta legislatura ha sido diputado por Córdoba, pero se le considera un paracaidista en toda regla venido desde Madrid a liderar la lista de Sevilla.

Frente Amplio se juega entrar en el Congreso de los Diputados por la provincia, un lugar históricamente vinculado a la izquierda y donde hay varias alcaldías lideradas por Izquierda Unida.

Repasando su biografía, ha sido diputado por Madrid y ahora por Córdoba, de cara a estas elecciones, ¿se ha tenido que preparar mucho las circunstancias actuales de la provincia de Sevilla ya que usted nació en Madrid?

Yo soy hijo de migrantes andaluces que se marcharon a Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso nos llama 'garrapateros', donde no tiene el cuidado de tratarnos bien y luego, votamos en esas comunidades autónomas.

Soy hijo de migrantes que han levantado Madrid o Cataluña y somos gente muy trabajadora porque en la anterior legislatura hemos sacado adelante más de 400 iniciativas parlamentarias sobre Andalucía.

Ciento y pico eran de Sevilla y tengo el honor de haber firmado casi todas ellas. Conocemos perfectamente los problemas de Andalucía y trabajamos permanentemente por solucionar los problemas de Andalucía.

Es más, es una organización de izquierdas con un absoluto apego a la realidad local de Andalucía. Es una fuerza que tiene numerosas alcaldías en esta provincia y en esta comunidad autónoma. Por tanto, todos los problemas de Sevilla son muy cercanos, muy conocidos y podemos sacar pecho porque hemos hecho aportaciones fundamentales para solucionarlos.

¿Cuáles son las expectativas de su coalición? Hay sondeos que señalan que en la provincia, históricamente de izquierdas, les dejaría con un escaño o hasta sin él...

El voto al Frente Amplio en Sevilla es un voto muy importante porque garantiza que los escaños van a posibilitar un Gobierno en España que siga tomando medidas eficaces para mejorar la vida de todos los andaluces.

En segundo lugar, estamos disputando escaños con el Partido Popular y con Vox, es decir, el escaño del Frente Amplio es la mejor manera de evitar un gobierno reaccionario en España para que haga cosas tan peligrosas como lo que ya ha hecho Vox cuando entró en la Junta de Andalucía, por ejemplo, cargarse de las políticas de igualdad porque son los negacionistas de las mismas.

También, sirve para frenar al Partido Popular porque con ellos estamos disputando escaños. Han hecho cosas absolutamente atroces. Por ejemplo, la señora Jiménez Becerril, sevillana del Partido Popular, está recién nombrada Defensora del Pueblo de España en funciones, y lo primero que ha hecho es acabar con el departamento de igualdad.

¿Cree que la división a la que ha llegado la izquierda puede repercutir negativamente hacia Frente Amplio? Sobre todo en Andalucía, teniendo en cuenta la irrupción de Adelante Andalucía que vaticinan las encuestas…

La unidad de la izquierda aprovecha mucho mejor las leyes electorales y evita que se desperdicien votos. Por eso, el Frente Amplio es una alianza de casi 20 fuerzas políticas de todo el Estado español.

Nuestra vocación, especialmente en Izquierda Unida, es unir a las distintas fuerzas de izquierda en torno a un programa común, anteponiendo siempre el interés general de los trabajadores y trabajadoras a los intereses particulares, incluyendo los de cada partido.

Pero obviamente, es una decisión que corresponde a cada fuerza política que puede decidir concurrir en solitario.

¿Qué balance hace de que una provincia como Sevilla, tan ligada a la izquierda, se haya acostumbrado a los gobiernos de PP junto a Vox con el apoyo de éstos últimos?

Vivimos en un mundo con una ola reaccionaria que está potenciada por el algoritmo, por el manejo de las redes sociales y su impacto en los medios de comunicación.

Son momentos donde es necesario tener un mecanismo para explicar a la gente los perjuicios de los gobiernos de la derecha y la extrema derecha, los cuales votan sistemáticamente en contra de la subida del salario mínimo, por ejemplo. En la provincia de Sevilla, esta medida beneficia a 400.000 sevillanos.

Otra cuestión es que en Sevilla y el resto de municipios, hay 375.000 pensionistas y si fuera por el Partido Popular y Vox, no habrían visto una subida en sus pensiones.

La reducción del desempleo es otro de los puntos fundamentales. El Partido Popular y Vox votaron en contra de la reforma laboral y creo que los votantes en Sevilla deben ser conscientes que no deben votar a quienes quieren perjudicarlos y a quienes impiden que mejoren sus condiciones de vida.

Habrá comprobado que en la provincia y en la capital, hay un problema grave desde hace muchísimos años con las infraestructuras. El símbolo de este mandato que ha terminado es el Puente del Centenario. Son famosos los retrasos en las actuaciones y por la corrupción que le rodea por la trama de Ábalos y Koldo. ¿Manejan en el Frente Amplio algún plan a corto plazo para solucionar esta obra?

Son más de 22 iniciativas las que hemos presentado sobre las infraestructuras en Sevilla. Nos parece fundamental acabar las obras de la SE-40, especialmente, todo lo que queda pendiente y es lo que vamos a estar trabajando en los presupuestos.

También, el puente de esta ronda de circunvalación que une Coria del Río con Dos Hermanas y, por supuesto, la ampliación del Puente del Quinto Centenario para que no haya todas las mañanas esos terribles atascos.

"Hay que acabar con los pisos turísticos e ir limitándolos seriamente a base de una carga impositiva, subiéndoles el IVA al 21%"

Realmente, el problema que solucionaría Sevilla es la red de cercanías y el metro. Todas las líneas de Sevilla y la provincia requieren ser ampliadas.

Nosotros estamos reclamando que la línea de cercanías llegue a un pueblo como Pedrera, que las propias líneas de media distancia, como la que viene desde Palma del Río también pueda ampliarse para convertirse en cercanías y es fundamental acabar de una vez la obra de la conexión nodal entre el metro y las líneas de cercanías en El Higuerón.

¿Hacen autocrítica desde el Frente Amplio, cuyos partidos estuvieron antes en el movimiento Sumar, que ha estado en el Gobierno de España junto al PSOE, y han visto la cantidad de casos de corrupción que se han producido durante este mandato?

Claro, no solo hemos hecho autocrítica, sino que todo el mundo sabe que nosotros no tenemos problemas de corrupción, porque toda la gente que está en Izquierda Unida, que constituyó en su momento la coalición Sumar, son personas que trabajan por el interés general, no por el interés particular.

Nosotros hemos impulsado procedimientos judiciales como el caso Bárcenas, el caso Gürtel, porque si no, la Fiscalía, quizás habría tardado demasiado en impulsarlos.

Esta legislatura presentamos en el Congreso la Agencia contra la Corrupción, la cual no es una ocurrencia que hayamos tenido en el Frente Amplio. Esto viene de una directiva comunitaria que obliga a activar estas agencias.

¿Queríais retratar a ambos partidos?

La llevamos al Congreso desde nuestro grupo parlamentario, porque sorprendentemente, el Partido Socialista no acababa de impulsarla desde el Consejo de Ministros. Cuando la llevamos al Parlamento, conseguimos el voto de toda la izquierda, PSOE incluido. Sorprendentemente, votaron en contra el Partido Popular y Vox, junto a otras organizaciones de derechas como Junts, hundieron la propuesta y creo que eso requiere una explicación.

Para nosotros, la explicación está clara, el caso Ábalos ha sido muy grave pero es una minucia comparado con el caso Montoro, que nadie entiende muy bien cómo hace diez años se produjeran los hechos y todavía no hay fecha de juicio sobre una acusación de que un ministro de Hacienda vendiera amnistías fiscales y leyes tributarias a la carta a grandes empresas.

El Partido Popular y Vox tienen mucho que explicar por qué votaron en contra de esa Agencia contra de la Corrupción que insisto, es un mandato de la Unión Europea.

Si sale de nuevo otro gobierno del PSOE con el Frente Amplio como ha sucedido hasta ahora, ¿van a ser más implacables contra la corrupción?

Por supuesto. La corrupción es un serio perjuicio para toda la sociedad y nos preocupa mucho todo. También, las políticas de privatización y externalización de servicios públicos porque hay muchas formas de corrupción.

Por ejemplo, otro tipo de corrupción es lo que ha hecho el gobierno de Moreno Bonilla de devolver y no querer gastar en educación pública infantil 80 millones de euros, que devolvió al Estado.

¿Cómo pretenden resolver la conexión ferroviaria entre Sevilla y Madrid y sobre todo, la confianza entre los ciudadanos de que es seguro viajar en tren?

Las estadísticas están ahí a pesar de estos desastrosos accidentes, desde el de Angrois y los dos que ha habido en la línea de Andalucía. El tren es un medio de transporte mucho más seguro que el desplazamiento por carretera, además de ser menos contaminante.

Yo soy usuario frecuente del servicio de tren de alta velocidad de Andalucía, incluso el AVE de las 8 de la mañana de Madrid a Sevilla lo suelo coger y da una gran sensación de seguridad.

Eso no significa que no critiquemos que ha habido un grave error de planificación del sistema ferroviario en nuestro país desde hace años. Eso incumbe al Partido Popular y al Partido Socialista porque la inversión se ha ido a la alta velocidad tras una demanda de todas las capitales de provincia que exigían tener un tren de alta velocidad.

Ahora, se ve el abandono de las cercanías, que es el sistema de transportes que utiliza más del 90% de los trabajadores y trabajadoras de toda España y por supuesto, también en Sevilla.

Además, hay que observar el estado de las líneas de media distancia, especialmente en el Valle del Guadalquivir. Es inaceptable, no son frecuencias que se puedan equiparar a un servicio de transportes racional y propio de un país, que es una de las primeras economías del mundo.

Es verdad que este gobierno de coalición ha incrementado la inversión y el mantenimiento un 148% aproximadamente. Pero no es suficiente, ¿por qué? Porque la frecuencia de trenes se ha multiplicado por tres.

¿Qué planes manejan en el Frente Amplio sobre la vivienda, que es el otro eje de la campaña?

Anteayer estuvimos en Écija, visitando las viviendas de la Alcarrachela, y es realmente increíble como un ayuntamiento puede vender a precio de saldo, a 12.000 euros cada piso, a un fondo buitre, dejando en la absoluta indefensión a 90 familias.

Aquí tenemos el mismo problema en las viviendas sociales de la avenida Alberto Jiménez de Becerril: 113 viviendas que van a ser vendidas a un fondo buitre, o que ya están siendo entregadas a un fondo buitre, y las familias que viven allí, no saben cuál va a ser su futuro.

Nosotros proponemos medidas muy claras en la vivienda: en primer lugar, tiene que haber un parque público de vivienda suficiente y no puede ser vendido ni entregado a fondos privados; en segundo lugar, proponemos que se destine todos los años el 1,2% del PIB al parque público de vivienda.

Hay que expropiar viviendas a los grandes tenedores, no puede ser que por ejemplo, La Caixa tenga más de 1000 viviendas, ni ningún gran tenedor puede tener más de 50, más de 60, más de 100 viviendas.

"Ahí está la gestión de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona durante ocho años y los avances que ha realizado en diversas materias. Es una gran candidata para la coalición y podrá hacer frente a los retos del país para los próximos años"

Esas grandes posesiones de viviendas no son para garantizar la residencia de las familias, sino para especular y hacer negocios. La vivienda no puede ser un mecanismo de especulación, sino actuar como en Alemania o Francia donde los alquileres son definidos con un incremento de subida del precio tasado, y que obviamente el propietario pueda recuperar si lo necesita para un uso familiar.

Somos muy críticos con comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, que no han puesto en marcha un mecanismo como es la ley de viviendas que aprobamos, que es la declaración de zonas tensionadas para el control de los precios.

¿Cuál es vuestra propuesta, entonces?

Tenemos un paquete de medidas muy completas y hemos comprobado que el Partido Socialista tiene miedo de enfrentarse a estos fondos de inversiones porque representan grandes grupos económicos y el PSOE, siempre tiembla cuando tiene que enfrentarse a grandes grupos económicos, por eso ha sido fundamental nuestra presencia en el gobierno.

Ahí están los decretos 'Maricarmen' que garantizan la renovación de los contratos de alquiler a un precio tasado o prohíben los desahucios si no hay una solución habitacional. Eso ha sido posible gracias a la pelea de los ministros del Frente Amplio porque si por el Partido Socialista hubiera sido, esos decretos no hubieran salido adelante.

Relacionado también con la vivienda, está el tema de la turistificación de las ciudades: Sevilla también lo sufre, ¿qué plan manejan para la próxima legislatura?

Creemos que hay que acabar con los pisos turísticos, habría que ir limitándolos seriamente a base de una carga impositiva, es decir, el IVA hay que subirlo al 21%.

Además, queremos hacer una mención especial a que la sociedad sevillana tiene que ser consciente del efecto de expulsión de los barrios del Centro y alrededores y no generan puestos de trabajo.

Hay dos grandes escenarios de cara a estas elecciones: un gobierno de la derecha o un gobierno similar a lo que hemos tenido durante estos tres años y medio. En ese caso, el Ejecutivo estaría apoyado por fuerzas nacionalistas e independentistas vascas y catalanas que tienen sus propios intereses. ¿Cómo le explicaría a un sevillano que la provincia se va a desarrollar con éste último escenario que le he comentado?

Yo creo que es fácil de recordar a los sevillanos que en el Congreso de los Diputados, históricamente, la fuerza política que más ha defendido a los andaluces es Izquierda Unida.

Ahí estuvo Antonio Romero en el mismo periodo que el señor Rojas Marcos, y quien ha pasado la historia por defender los intereses de los andaluces es Antonio Romero.

Defender Andalucía es subir el salario mínimo, tomar medidas contundentes para acabar con el desempleo, para contrarrestar el abandono de los servicios públicos por parte de la Junta de Andalucía, garantizar presupuestos suficientes y finalistas para el mantenimiento de los servicios públicos, no privatizados.

El inmenso daño de la externalización de los servicios sanitarios se ha visto con el drama de los cribados del cáncer de mama, el descontrol absoluto por concesiones fuera del sistema público que ni coordinaban, ni atendían, ni comunicaban debidamente a esas mujeres cuáles eran sus situaciones.

Ha habido tres años de liderazgo de Sumar por parte de Yolanda Díaz, luego la izquierda también ha tenido otros representantes como Pablo Iglesias hace una década con Podemos. Ahora, viene Ada Colau en el Frente Amplio, también usted. Hay que ir renovando líderes ¿no?

Yo quiero hacer una consideración, llevo toda la vida defendiendo los derechos humanos, pero yo no tenía un cargo público hasta seis años.

Tengo una vida de militancia en defensa de los derechos humanos, donde soy muy conocido y esa actitud de permanente preocupación por la ciudadanía.

Creo que es imprescindible al margen de que se tenga cargo público porque hay muchas formas de defender el bien común, mientras que tenga cargo público, de esa forma, pero sin cargo público también he estado toda mi vida defendiéndola igualmente.

Con respecto a Ada Colau, ahí está su gestión como alcaldesa de Barcelona durante ocho años y los avances que ha realizado en diversas materias por lo que se ha considerado que es una gran candidata para la coalición y hacer frente a los retos del país para los próximos años.