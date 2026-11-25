La demolición de las caracolas que hay en los Jardines de la Madrina de Sevilla. El Español

Comienza la reurbanización de los Jardines de la Madrina de Sevilla eliminando las caracolas 'provisionales' de hace 36 años

Comienza la reurbanización de los Jardines de la Madrina de Sevilla eliminando las caracolas 'provisionales' de hace 36 años.

El entorno del Casino de la Exposición y del Teatro Lope de Vega recibirá una inversión del Ayuntamiento de más de 6 millones de euros.

Así lo ha explicado el alcalde, José Luis Sanz, apuntando que el proyecto recupera un enclave que llevaba "20 años abandonado".

En concreto, se van a destinar 6'3 millones de euros para "devolver el esplendor" a una zona situada entre las calles La Rábida, Palos de la Frontera y la avenida de María Luisa, junto a la Universidad de Sevilla, el Palacio de San Telmo y los otros mencionados anteriormente.

Se va a tardar 12 meses en ejecutar estas actuaciones y se pretende que, a finales de 2027, esté la obra finalizada.

Se pretende actuar sobre la trasera del conjunto del Casino de la Exposición y el Teatro Lope de Vega reordenando más de 30.000 metros cuadrados con mejoras en el riego, el alumbrado y los pavimentos.

La primera de las actuaciones va a ser la demolición de las caracolas que se colocaron en 1990 en este punto y que han sido usadas estas décadas por diversos colectivos como formaciones musicales.

Sobre el terreno que liberen, hay proyectado construir un auditorio al aire libre para unas 100 personas de cara a poder realizar diferentes actividades para dinamizar.

Otras actuaciones serán el saneamiento de instalaciones con 1.200 metros de tuberías nuevas, la renovación de los puntos de conexión de las mismas, la peatonalización del enclave con itinerarios más anchos y utilización del adoquín de Gerena en algunos puntos.

También, habrá una nueva red de riego, se incrementará la masa forestal con 126 nuevos árboles y habrá nuevas cancelas para el cierre nocturno del espacio.

Estas obras se unen a las que ya se han realizado en el Teatro Lope de Vega para su reapertura en un entorno que se prepara para los 100 años de la Exposición Iberoamericana.