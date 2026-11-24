El Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido aprobar el Plan de Navidad de la Policía Local, tras más de dos horas de negociación con los sindicatos y a escasas 72 horas del encendido del alumbrado navideño, previsto para este viernes.

El responsable del Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Ignacio Flores, ha celebrado que este dispositivo "es fruto de una planificación rigurosa y del diálogo con los sindicatos" y ha explicado que contempla "un refuerzo estratégico de efectivos en las zonas de mayor concentración comercial y de ocio, así como dispositivos específicos de control de tráfico, seguridad vial y prevención en los días clave".

Ha agradecido la "implicación y profesionalidad" de la plantilla de la Policía Local, así como la "coordinación permanente con el resto de cuerpos de seguridad y servicios municipales". "Nuestro objetivo es claro: que las familias sevillanas y quienes nos visitan puedan disfrutar de la Navidad con total normalidad, sabiendo que hay un equipo de profesionales velando por su seguridad", ha aseverado.

Según ha indicado el delegado de CSIF Policía Local, Santiago Raposo, en el Plan presentado por el Ayuntamiento, el director general de Recursos Humanos ha presentado un informe "elaborado por él" en el que ha manifestado que hay un "límite legal", sin que se aporte ningún número de cantidades, aunque ha asegurado que "a día de hoy se está superando lo que es ese límite legal y que no pueden incrementar lo que sería el dinero destinado para el Plan de Navidad".

Por este motivo, quedan fuera del Plan de Navidad los días 12 y 13 de diciembre, por lo que solo se han incluido el 5, 6, 7 y 8; "después se cortaría y ya volveríamos a trabajar el día 18 de diciembre de forma continuada hasta el 6 de enero", ha apuntado.

"Nosotros lo que veníamos reclamando desde el año pasado era un plan continuado; un plan continuado donde se albergaran, porque al fin y al cabo nosotros estamos pagando las consecuencias de la cantidad de eventos que se están celebrando en la ciudad de Sevilla y la falta de plantilla que hay", ha defendido el delegado de CSIF.

En esta línea, ha argumentado que la petición de un plan continuado se debe a que ante la necesidad de efectivos por parte de la Jefatura para todos estos días, aunque no estén incluidos dentro del plan de productividad de las Navidades, "van a limitar lo que son los descansos y no vamos a poder conciliar nuestra vida laboral y familiar".

"Si tú necesitas verdaderamente esos policías para que estén en la calle, pues vamos a llegar a un acuerdo", ha adicionado.

En este contexto, en el mes de mayo CSIF solicitó al Ayuntamiento negociar un plan de productividad para las Navidades para evitar llegar a escasos días de que empiecen las Navidades "con una propuesta que prácticamente nos impide la negociación".

"Si nosotros hubiéramos empezado una negociación con bastantes meses antes, pues seguramente hubiéramos llegado a un acuerdo que hubiera sido satisfactorio para el Ayuntamiento, para la Jefatura y para los policías", ha asegurado.

"Al final lo que nos traen en la mesa es: o eliges esto, o susto o muerte. No nos parece serio que un Ayuntamiento como el de Sevilla haga lo mismo que hizo el año pasado, después de todo lo que pasamos el año pasado, que acabó con el Plan judicializado y con el alcalde decretando un plan de emergencia. Hemos llegado otra vez a la misma situación del año pasado porque el Ayuntamiento no sabe o no quiere negociar", ha concluido Raposo.