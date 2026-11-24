Las familias denunciantes de deficiencias graves en la residencia de Cantillana se reunirán con la Sareb

El futuro de los 60 internos "extremadamente vulnerables" de la residencia San Sebastián de Cantillana, amenazada de desahucio, está pendiente de las negociaciones estas semanas entre las partes implicadas.

La Fundación SAMU, que gestiona el centro desde 2010, alertó la semana pasada del proceso de "lanzamiento" que se ejecutará en enero a petición de la Sareb, propietaria del edificio.

A su vez, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el conocido como 'banco malo', explicó a EL ESPAÑOL que SAMU arrastra una deuda de impago de 1,5 millones.

Un extremo que SAMU niega a este medio: "Eso no es cierto, nos demandan por finalización del plazo de contrato, no por falta de pago", señala el secretario Enrique Yrazusta.

A su vez, una veintena de familias ha decidido denunciar ante la Fiscalía "deficiencias muy graves" en la atención y cuidado a los usuarios, con discapacidad intelectual y graves alteraciones en la conducta.

La entidad sin ánimo de lucro asegura que "no nos consta" dicha denuncia y que tras reunirse con los familiares la semana pasada "solo tres familias mostraron quejas".

Según los familiares, los internos pasan hasta 16 horas al día en sus habitaciones, sin acceso a baño ni agua. Hablan de espacio "insuficiente": "Viven como animales", lamentan.

Aunque la Fundación defiende que lleva años intentando comprar el edificio en Cantillana, cosa que niega la Sareb, estos familiares opinan que no serviría "de nada" y piden a la Junta que les retire la concesión.

Primera reunión

El día 30 está previsto el juicio por el desahucio que reclama la Sareb, pero este mismo lunes el 'banco malo' se ha sentado con SAMU en una reunión en busca de acuerdo.

La Sareb lo considera un punto de encuentro para iniciar el diálogo. Por su parte, SAMU asegura que el 'banco malo "está por la labor de vender" el edificio, pero advierte que "el movimiento se demuestra andando".

Asimismo, la sociedad de gestión ha confirmado a EL ESPAÑOL que las familias afectadas han solicitado una reunión con la Sareb, petición que esta atenderá.

Lo mismo sucede con el Ayuntamiento de Cantillana, con quien también se sentará a la mesa, ya que tiene competencias en el mantenimiento del edificio.

La alcaldesa Rocío Campos pidió la semana pasada una "solución urgente" a los afectados: "Estamos hablando de personas con discapacidad que tienen aquí su hogar, sus rutinas, sus cuidados y sus vínculos de confianza".

"Todo eso merece protección. Cualquier decisión sobre este inmueble debe tener en cuenta cómo afecta a sus vidas y a la tranquilidad de sus familias. Su bienestar está por encima de cualquier interés y debe ser la prioridad de todas las partes implicadas", dijo.

Independientemente de lo que suceda en el juicio del día 30 y que determinará si el desahucio debe seguir su curso, las partes manifiestan intención de buscar un acuerdo.

SAMU espera que se alcance cuanto antes y se evite ir a juicio: "Lo podemos y debemos arreglar esta semana", apunta Yrazusta.

El caso saltó a la luz pública después de que la Fundación SAMU denunciara el posible desahucio, que interrumpiría un servicio de más de 15 años y afecta a los 60 internos vulnerables y sus familias.

Un activo de la crisis

Esta entidad sin ánimo de lucro mantenía que ya en 2015 la Sareb intentó un "lanzamiento", tras hacerse con este edificio, una promoción varada por la crisis inmobiliaria.

SAMU insiste en que llevan años intentando comprar el inmueble. La Sareb, en cambio, mantiene que se le han hecho "numerosos ofrecimientos" para comprar el edificio pero "nunca han contestado".

"Además, acumulan una importante deuda por impago de alquiler", añaden, por lo que "no podemos mantener un activo en situación irregular 'sine die'".