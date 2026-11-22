El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a usuarios del nuevo centro deportivo inclusivo. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha el Centro Deportivo Escuela Inclusiva Sevilla. Se trata de una "iniciativa pionera" dirigida principalmente a personas con discapacidad y necesidades especiales.

Estas personas tendrán en esta renovada instalación una referencia y recursos permanentes para la práctica deportiva y la integración a través del deporte.

Este nuevo centro deportivo está ubicado en las antiguas instalaciones del Centro Deportivo Bermejales I, que quedó en estado de abandono en 2020.

Seis años después el Ayuntamiento ha acometido una reforma integral para su recuperación y puesta en marcha, según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota.

El alcalde, José Luis Sanz, ha asistido a la puesta en marcha del Centro Deportivo, organizada por la Asociación Escuela Inclusiva Sevilla, usuaria de la instalación.

Durante la visita, el primer edil ha destacado cómo "el impulso del Ayuntamiento ha transformado este espacio; no sólo hemos recuperado una instalación que quedó en estado de abandono en 2020, sino que además hemos creado en ella este Centro Deportivo Escuela Inclusiva Sevilla que va a ser referencia para muchos otros municipios".

"Quiero agradecer a todas las personas y entidades que han colaborado en esta reforma su iniciativa y apoyo para poder revertir el estado de abandono de la instalación y transformarlo en un centro dedicado al deporte inclusivo", ha remarcado el alcalde.

A su juicio, el centro va a dar servicio y atender de forma directa "al colectivo de personas con discapacidad y necesidades especiales, para el que la práctica deportiva es tan importante".

En contexto, el Centro Deportivo Escuela Inclusiva Sevilla está ubicado en el distrito Bellavista - La Palmera, en la calle Dinamarca esquina con calle Virgen de la Esperanza, donde estaba el antiguo CD Bermejales I.

Su nueva denominación fue aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno del IMD en la sesión celebrada el 6 de noviembre.

La instalación cuenta con un campo de césped artificial recién instalado de 40 x 20 metros para la práctica del fútbol sala adaptado y en el que se van a colocar también dos porterías de rugby con el palo horizontal más bajo para la práctica inclusiva de este deporte.

Además, se han instalado dos edificios modulares sostenibles, uno para oficinas y otro para aseos, todo ello igualmente adaptado y accesible.

Asimismo, el alcalde, José Luis Sanz, ha enmarcado esta actuación en el plan de inversiones del Ayuntamiento para dotar a Sevilla de las instalaciones deportivas que merece.

"Más de 21 millones de euros para acometer actuaciones como ésta con la que hemos transformado un espacio en ruinas en un centro de referencia para el deporte inclusivo", ha remarcado.

Sobre todo porque para el alcalde de Sevilla, el deporte "no es un lujo, es algo que debe ser accesible y cercano porque sus beneficios están más que demostrados, en especial para los colectivos de personas con discapacidad".

Por último, ha subrayado que el potencial del deporte para la inclusión es "incuestionable" y este Centro Deportivo Escuela Inclusiva Sevilla es "un salto cualitativo importante para avanzar en igualdad de oportunidades y la integración".