Sanidad defiende "la rápida" actuación ante la alerta por la carne de la empresa vinculada con Magrudis

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este sábado "la rapidez" con la que se ha actuado desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla ante la retirada del mercado de productos cárnicos listos para el consumo de la marca Horneados Lora que no presentaban la autorización sanitaria.

En declaraciones a los medios durante la inauguración del XI Congreso Andaluz de Diabetes en Sevilla, Sanz ha explicado que ante la alerta sanitaria se ha procedido a la retirada de productos como costillar de cerdo, chicharrón de Cádiz y carne mechada, envasados al vacío.

Todo ello tras haber detectado que el obrador perteneciente a un minorista no estaba autorizado en la ciudad y, por tanto, "se ha actuado de manera diligente", ha asegurado.

La historia adquiere aún más relevancia porque esta empresa estaría vinculada a Magrudis, que causó el mayor brote de listeria en España en 2019 dejando más de 240 lesionados, cuatro víctimas mortales y siete abortos en embarazadas.

El administrador único de Horneados Lora SL es Pedro Marín, quien trabajó en Magrudis, la empresa responsable de la marca La Mechá, y es hermano de José Antonio Marín, considerado el máximo responsable del negocio, según Facua.

De hecho, desde esta entidad están estudiando acciones judiciales contra el supuesto dueño de la empresa y pedir que se investigue si, como ocurría con Magrudis, los otros familiares, los encausados, forman también parte de este negocio.

"De acuerdo con la información disponible actualmente, los productos habían sido distribuidos en determinados establecimientos de Sevilla capital y de municipios de Alcalá y de Dos Hermanas, de Alcalá de Guadaíra y de Dos Hermanas, y, lógicamente, se ha actuado rápidamente", ha detallado el consejero.

Según el informe de los inspectores, este establecimiento elaboraba estos productos sin la preceptiva autorización sanitaria, sin cumplir los requisitos exigibles en cuanto a equipos e infraestructura y sin un sistema de autocontrol adecuado.

"Después de lo que ocurrió con Magrudis y la listeria, pues evidentemente actuar rápido es fundamental", ha añadido el consejero.

Además, ha señalado que desde la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla continúan llevando a cabo actuaciones sobre el establecimiento, a la espera de los resultados de la analítica para proceder a la retirada efectiva de los productos.

"Los inspectores, tanto municipales como de la Consejería de Sanidad, están verificando la retirada efectiva de estos productos, sobre todo en los establecimientos donde habían sido distribuidos, aparte de paralizar la actividad de la industria", ha incidido Antonio Sanz.

En este sentido, el consejero ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio algunos de estos productos que se abstengan de consumirlos y que los devuelvan al establecimiento donde lo adquirieron.