Un requerimiento de desahucio mantiene en vilo a las familias de sesenta personas "extremadamente vulnerables" de una residencia de la provincia de Sevilla.

La residencia San Sebastián se encuentra en el municipio de Cantillana y está en funcionamiento desde 2010, gestionada por la Fundación SAMU, con un concierto con la Junta de Andalucía.

A finales de este año recibieron una comunicación para un "lanzamiento" el 12 de enero de 2027. Detrás del desahucio está la Sareb, la sociedad estatal de gestión de activos nacida tras la crisis de 2008.

El conocido como 'banco malo' se acoge a la "finalización de plazo contractual" para desalojarlos, explica a EL ESPAÑOL Enrique Yrazusta, secretario de la Fundación SAMU.

"Es una situación muy absurda", confiesa, pero advierte de la "tragedia" de poner en la calle a sesenta personas con discapacidad intelectual y trastornos conductuales.

El contrato venció efectivamente en 2020, "y nadie nos ha pasado factura desde entonces, pero hemos intentado comprar varias veces el edificio", además de invertir en el mantenimiento.

El problema es que nunca han podido hablar directamente con la Sareb: "No tenemos interlocutor". Lo han intentado comprar al menos en 2019, 2025 y 2026. Solo han podido hablar con agencias cuando el edificio ha salido por plataformas como Milanuncios.

"No queremos que nos regalen nada, queremos comprarlo, pero no podemos obligar a la Sareb a que nos lo venda", mantiene Yrazusta.

Un primer intento en 2015

En cambio, la Sareb asegura que se le han hecho "numerosos ofrecimientos" pero "nunca han contestado". "Además, acumulan una importante deuda por impago de alquiler", según señalan a EL ESPAÑOL fuentes de la sociedad de gestión de activos.

Se reafirman en que nunca han recibido una oferta de la Fundación SAMU, solo de terceros, y que "no podemos mantener un activo en situación irregular 'sine die'".

La Sareb se hizo con la propiedad en 2015. Se trata de un edificio exento en Cantillana, una promoción que se quedó 'colgada' con la crisis inmobiliaria. El precio ronda el medio millón de euros.

El 30 de noviembre está señalado un juicio por este caso de desahucio. "No veo a una comisión judicial sacando a 60 personas, no creo que España esté para eso", apunta el secretario de SAMU.

Ya en 2015 la Sareb llevó a juicio a la Fundación para sacarlo de la residencia, pero entonces el contrato estaba en vigor. Ahora no hay contrato, pero tampoco nadie ha reclamado facturas, defienden en SAMU: "Tenemos casero ausente".

"Todo ha entrado en vía muerta, nadie nos contesta", recalca Yrazusta. La situación mantiene a un puñado de familias en la incertidumbre.

"Están muy preocupadas y nerviosas, hemos tenido una reunión con ellos y les hemos dicho que no vamos a ahorrar ningún esfuerzo y que este problema se va a resolver", explica.

La alcaldesa de Cantillana también ha salido al paso para marcar las prioridades: "Estamos hablando de personas con discapacidad que tienen aquí su hogar, sus rutinas, sus cuidados y sus vínculos de confianza".

"Todo eso merece protección. Cualquier decisión sobre este inmueble debe tener en cuenta cómo afecta a sus vidas y a la tranquilidad de sus familias. Su bienestar está por encima de cualquier interés y debe ser la prioridad de todas las partes implicadas", ha dicho.

El Ayuntamiento ofrece "todo su apoyo" a la residencia y espera que las administraciones se "se sienten" e impliquen para "preservar el bienestar de los residentes y la continuidad de su atención".

Sin solución alternativa

De lo contrario, no hay solución inmediata para estas personas porque, como recuerda Yrazusta, "tenemos condicionantes y requisitos técnicos que cumplir, y tampoco puedo comprar un edificio por ejemplo en Almería y trasladarlos allí".

"No es una situación agradable", concluye.

Mientras llega el juicio, la residencia San Sebastián continúa el servicio con normalidad y con la esperanza de no arrancar el 2027 con todos en la calle.

Una situación que afecta además a un equipo de unos 80 profesionales: psicólogos, educadores, cuidadores, monitores, auxiliares y personal de cocina.