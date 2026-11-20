Luz verde al proyecto de 250 millones que abrirá a la ciudadanía los terrenos de Altadis en Los Remedios KKH

El Ayuntamiento de Sevilla concierta un préstamo de 8,7 millones para actuaciones en el Estadio de la Cartuja y Altadis

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la concertación de un préstamo por importe de 8.688.646 euros con la entidad Caja Rural del Sur para realizar inversiones en el Estadio de la Cartuja, la Avenida de Andalucía, los toldos del Puente de los Remedios, o el complejo de Altadis, entre otras.

Según ha detallado el portavoz municipal, Juan Bueno, en la rueda de prensa posterior, esta operación financiera permitirá la ampliación de capital de la entidad Estadio Olímpico de Sevilla por un importe de algo más de 3,6 millones de euros.

Esta ampliación servirá para financiar íntegramente inversiones de renovación, modernización y mejora del Estadio de La Cartuja, dentro de la parte que le corresponde al Ayuntamiento.

Los 5 millones de euros restantes se destinarán a la mejora de la pavimentación en la Avenida de Andalucía, en el tramo comprendido entre las calles Parque Amate y la SE-30, por un importe de algo más de 556.000 euros.

Otros 350.000 euros irán a la reurbanización, ajardinamiento y nueva área infantil en la plaza del Bajondillo; 900.000 euros para la reurbanización y mejora del Parque del Turruñuelo, Parque Marifé de Triana; y 500.000 euros para los toldos y reparaciones del Puente de los Remedios.

Además, se rehabilitará el edificio de viviendas de ingenieros de la antigua fábrica de tabacos Altadis por un importe de 1,7 millones de euros, a la vez que se destinarán 350.000 euros para la rehabilitación de la Casa del Guarda del mismo complejo.

Por último, se mejorará la accesibilidad de los itinerarios escolares del entorno del Colegio de Infantil y Primaria Cristóbal Colón por un importe de 290.000 euros.

Bueno ha señalado que esta operación financiera busca demostrar que "la solvencia económica tiene que traducirse necesariamente en obras reales" que llegan a todos los distritos de la ciudad. Los ciudadanos "no quieren que les hablemos de sesudas operaciones financieras, sino de inversiones concretas", ha concluido.

En esa ocasión, hubo una inyección de casi 11 millones de euros para el contrato de reposición de los parques y las zonas ajardinadas y casi 10 millones para la gerencia de Urbanismo.