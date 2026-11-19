Inés, la empresaria sevillana que desafía los prejuicios de género en la ciencia: “Piensan que estoy aquí por ser mujer”

El Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que se celebra cada 19 de noviembre, es una oportunidad para poner nombre y apellidos a las mujeres que están abriendo camino en sectores tradicionalmente masculinizados. En Sevilla, Inés Herrero es uno de esos ejemplos.

Matemática de formación, ha convertido más de dos décadas de investigación y trabajo en la Universidad de Sevilla en dos proyectos empresariales vinculados a la biotecnología: Biomixing y Tecnoalgae. Y, con todo y con eso, asegura que "hay quien piensa que estoy aquí por ser mujer".

Su trayectoria empresarial no comenzó de un día para otro. Detrás de ambas compañías hay años de investigación, desarrollo tecnológico y trabajo universitario.

Biomixing nació en 2011 en la Universidad de Sevilla para resolver algunas de las limitaciones que presentan los biorreactores, los equipos empleados para producir compuestos biológicos.

Estos dispositivos permiten cultivar desde bacterias y microorganismos hasta células humanas que pueden utilizarse en la fabricación de vacunas, anticuerpos, probióticos o tratamientos contra el cáncer.

El problema, explica Herrero, es que "los equipos convencionales no siempre consiguen proporcionar a esos organismos las condiciones que necesitan para crecer de manera rápida y eficiente".

La empresa trabaja precisamente en ese punto, mejorando los sistemas de agitación y aireación de los biorreactores para optimizar los procesos de producción. "Una tecnología que puede tener aplicaciones en ámbitos tan diversos como la industria farmacéutica, la alimentación o la agricultura", explica la científica.

'Bosques sumergidos'

La segunda aventura empresarial de Herrero llegó más recientemente. Tecnoalgae, creada en 2024, parte de otra materia prima con un enorme potencial medioambiental: las microalgas.

"Son diminutas, pero son joyas de la naturaleza. A mí me gusta mucho hablar de bosques sumergidos", explica.

La investigadora, que es catedrática en la Universidad Pablo de Olavide y miembro de InnLab, recuerda que estos organismos realizan una función fundamental en el planeta, ya que capturan dióxido de carbono y liberan oxígeno.

A partir de esas propiedades, la compañía trabaja en diferentes soluciones relacionadas con la descarbonización, la depuración de aguas residuales y la mejora de la calidad del aire.

"Las microalgas son depuradoras naturales", resume. Frente a los sistemas tradicionales de tratamiento de aguas, que requieren un elevado consumo energético y generan emisiones, estos organismos permiten reducir el gasto energético y capturar parte del CO2 durante el proceso.

Sus aplicaciones también han llegado a espacios cerrados. Tecnoalgae desarrolla columnas y dispositivos, algunos con aspecto de lámparas, en los que se cultivan microalgas para capturar dióxido de carbono y partículas contaminantes del aire y liberar oxígeno.

"Están pensados para instalarse en salas de celebraciones, establecimientos comerciales y otros espacios interiores", matiza.

Centros educativos

La empresa también ha diseñado dispositivos de menor tamaño dirigidos a centros educativos.

La idea es que los propios alumnos puedan cultivar microalgas, observar su crecimiento y aprovechar después parte de la biomasa obtenida como biofertilizante para los jardines y las zonas verdes de los colegios. "Es economía circular pura y dura", afirma Herrero.

La agricultura es otro de los campos en los que quiere avanzar la compañía. Su propuesta pasa por facilitar que los agricultores puedan cultivar sus propias microalgas y aplicarlas directamente sobre el terreno, sin necesidad de recurrir a productos envasados y transportados en garrafas.

De la universidad a la empresa

Convertir años de investigación en dos empresas no ha sido un camino sencillo. Herrero reconoce que dar el salto desde la universidad al mundo empresarial supuso una decisión complicada, especialmente por las responsabilidades que implica emprender mientras se mantiene una carrera profesional en el ámbito académico.

En el caso de Biomixing, la satisfacción de los primeros clientes y las posibilidades de desarrollar una tecnología propia terminaron inclinando la balanza.

"Veíamos que podíamos mejorar nuestros diseños, que podíamos patentar, que no había nada como lo nuestro en el mercado", recuerda.

También entendieron que continuar desarrollando aquellas patentes desde la universidad resultaba cada vez más complicado por las necesidades de financiación, personal y tiempo. "Decidimos tirarnos a la piscina", resume.

Uno de los principales obstáculos que se han encontrado tiene que ver precisamente con el dinero. Herrero considera que las empresas tecnológicas que requieren grandes inversiones para desarrollar sus productos tienen más dificultades para encontrar financiación que otros proyectos que necesitan menos recursos para empezar a funcionar.

"Es difícil encontrar inversores dispuestos a invertir en deep tech, en las empresas que realmente aplican mucha tecnología, que requieren muchos recursos", explica. Y lanza una reflexión sobre el acceso al capital riesgo en España: "En España hay capital, pero no capital riesgo".

A las dificultades económicas se suma la burocracia. La empresaria considera que los trámites administrativos y las exigencias para conseguir financiación pueden convertirse en un freno para proyectos que necesitan avanzar con rapidez. "Hay mucho papeleo, mucha burocracia", lamenta.

Una mujer entre hombres

A las dificultades propias de cualquier emprendimiento se añaden, en su experiencia, algunas circunstancias relacionadas con el hecho de ser mujer en un ámbito tecnológico. Herrero, matemática de formación, reconoce que todavía se encuentra con personas a las que sorprende su perfil profesional.

"En nuestra generación la tecnología estaba muy asociada al sector masculino. Y parece como que si eres mujer no estás tan relacionada con la tecnología pura y dura", reflexiona.

Una situación que se manifiesta, por ejemplo, cuando explica su formación académica. "Yo soy matemática de formación y a mucha gente le sorprende. Dicen: Uy, matemática", cuenta.

Aunque considera que la mentalidad ha cambiado y que cada vez existen menos prejuicios, cree que todavía persiste una barrera de credibilidad para las mujeres que trabajan en estos sectores.

También recuerda que, en ocasiones, ha tenido que escuchar comentarios que atribuyen su presencia en determinados espacios al hecho de ser mujer y no a su trayectoria profesional. "A veces dicen que estoy aquí porque soy mujer. Y si no, a lo mejor no estaría aquí", reconoce.

Sobre la necesidad de impulsar medidas específicas para apoyar a las emprendedoras, Herrero admite que no tiene una respuesta sencilla.

Considera que pueden ser útiles para corregir determinadas desigualdades, aunque también advierte de que esas iniciativas pueden alimentar prejuicios sobre los méritos de las mujeres que consiguen abrirse camino.