La Academia Andaluza de Ciencias Económicas incorpora a Antonio Pulido, Carmen Calvo y otros tres nuevos académicos

La Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio ha nombrado a cinco nuevos Académicos de Número, una decisión acordada por su Junta General con la que la institución incorpora a personalidades procedentes de los ámbitos económico, político, empresarial, jurídico y cultural.

Los nuevos académicos son Antonio Pulido Gutiérrez, presidente de la Fundación Cajasol; Carmen Calvo Poyato, actual presidenta del Consejo de Estado; Macarena Gutiérrez Martínez, consejera delegada de Atlantic Copper; Manuel Pimentel Siles, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales y fundador del Grupo Almuzara; y Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta ejecutiva del grupo empresarial Cosentino.

Las incorporaciones reconocen sus respectivas trayectorias profesionales y su contribución a distintos sectores de la sociedad. Entre los nuevos miembros destaca la presencia de dos mujeres con responsabilidades de dirección en el ámbito empresarial y una figura de larga trayectoria política e institucional como Carmen Calvo.

Antonio Pulido es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla y preside la Fundación Cajasol, el Instituto de Estudios Cajasol y la Asociación de Fundaciones Andaluzas.

A lo largo de su carrera ha estado al frente de entidades financieras como El Monte, Cajasol, Banca Cívica y el Banco Europeo de Finanzas. También ha formado parte de los órganos de gobierno de CaixaBank y Criteria Caixa.

Por su parte, Carmen Calvo es doctora en Derecho Constitucional y profesora titular de la Universidad de Córdoba. Desde febrero de 2024 preside el Consejo de Estado.

En su trayectoria política ha sido consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, ministra de Cultura y vicepresidenta del Gobierno de España, además de ocupar distintas responsabilidades en el Congreso de los Diputados.

La representación empresarial llega de la mano de Macarena Gutiérrez Martínez, consejera delegada de Atlantic Copper, compañía a la que se incorporó en 1997 y en la que ha desempeñado diferentes puestos directivos.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y con un máster por IESE, también es consejera independiente de DKV Seguros y vicepresidenta de la Fundación Atlantic Copper. La empresa, con sede en Huelva, cerró 2025 con una facturación superior a los 2.800 millones de euros.

Otro de los nuevos académicos es Manuel Pimentel, ingeniero agrónomo, abogado, doctor en Derecho y exministro de Trabajo y Asuntos Sociales entre 1999 y 2000. Tras su paso por la política, fundó el Grupo Almuzara, un grupo editorial nacido en Córdoba.

También ha desarrollado una carrera como escritor y especialista en negociación y resolución de conflictos. Actualmente es consejero sénior de Baker McKenzie y dirige y presenta el programa de divulgación arqueológica Arqueomanía, de La 2.

Completa la lista Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta ejecutiva del grupo Cosentino. Licenciada en Derecho y con un MBA por el Instituto de Empresa, se incorporó a la compañía almeriense después de trabajar en KPMG y asumir la dirección de Estrategia.

La empresa, con sede en Cantoria (Almería), cerró 2025 con una facturación de 1.428 millones de euros y comercializa sus productos en más de 120 países.

Nuevas incorporaciones

Los cinco nombramientos se suman a otras incorporaciones recientes con las que la Academia ha ampliado su presencia en los ámbitos académico, institucional, científico y empresarial.

Entre sus miembros figuran el exvicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell y el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas.

También forman parte de la institución la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Orellana Cano, la escritora Elvira Roca Barea, la empresaria Pilar Manchón Portillo y las catedráticas Mercedes Castro Nuño, Jerònia Pons Pons y Amparo María Mármol Conde.

La Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio es la única corporación de ámbito andaluz integrada en el Instituto de España. Está presidida por el catedrático José Ignacio Castillo Manzano, con Felipe Romera Lubias y Manuel Marchena Gómez como vicepresidentes.