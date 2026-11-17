El centro de motores de Ryanair en Sevilla, el nuevo empuje a una industria que mueve más de 3.200 millones de euros

El centro de motores de Ryanair se va a convertir en el nuevo empuje a la industria aeroespacial, la cual mueve más de 3.200 millones de euros.

De esta forma, el sector vuelve a recibir una inversión cuando las empresas están en plena expansión en la capital hispalense y el resto de Andalucía.

La industria cerró en 2025 una facturación de 3.228 millones de euros, lo que equivale a un 10,79% más que el año anterior, mientras que el empleo directo alcanzó los 16.391 trabajadores, tras registrar un incremento del 5,78%.

El sector representó el 13,99% del PIB industrial andaluz, según el informe del sector aeroespacial andaluz presentado el pasado verano.

El nuevo centro de Ryanair, que traerá 500 millones de euros de inversión y 600 empleos directos, se unirá al resto de fábricas y empresas que conforman el tejido empresarial en la provincia de Sevilla.

La industria aeroespacial andaluza está integrada por unas 150 empresas, mantuvo una trayectoria de "crecimiento sostenido" en 2025 y aumentó su volumen de negocio un 37,7% durante la última década.

Por otro lado, el 43% de los trabajadores contaba con titulación universitaria y el 40% con formación profesional.

Dentro de este sector, la aviación civil reforzó su peso con un 64% de facturación vinculada a programas aeronáuticos, frente al 58% registrado hace dos años.

Al mismo tiempo, mantuvo su capacidad para atender programas civiles y de defensa, en un contexto de incremento de la participación andaluza en iniciativas estratégicas relacionadas con la autonomía industrial y tecnológica europea.

La fabricación de aeroestructuras, montajes y procesos mecánicos concentró el 51% de la facturación, mientras que los servicios aeronáuticos, la ingeniería y las actividades de mantenimiento, reparación y operaciones incrementaron su participación.

Por mercados, el 76% de la facturación procedió de la industria aeronáutica, el 15% de la aviación, el 7% del espacio y el 2% de los drones y la movilidad aérea avanzada. La productividad media de las empresas aumentó un 6,33% respecto al ejercicio anterior.

Por todo ello, Andalucía mantuvo su posición como segunda comunidad exportadora del sector aeroespacial español y concentró el 38,4% de las exportaciones nacionales.

Uno de los puntos principales que se ha destacado por parte de la industria aeroespacial es que hay una "mayor diversificación geográfica" de las ventas exteriores, con un incremento del peso de los mercados asiáticos y americanos y la incorporación de India entre los principales destinos de exportación, junto con Alemania, Francia y Reino Unido.

Precisamente, hace menos de un mes y relacionado con el proyecto del centro de motores de Ryanair, el Puerto de Sevilla se aseguraba potencia eléctrica para el suministro de la futura fábrica.

Se firmaba un acuerdo entre la Autoridad Portuaria y la Zona Franca para invertir más de tres millones en un proyecto de Endesa para "dotar de capacidad eléctrica a las futuras iniciativas empresariales, logísticas e industriales" en la margen derecha.

A finales de agosto la Junta de Andalucía ya concedió la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS) a Negocios Raiseber S.L., filial de Ryanair, para este centro, tal y como ha recordado este lunes el consejero de Industria, Jorge Paradela.

Con el anuncio de la llegada del centro de motores de Ryanair, se da un impulso más a este sector estratégico para Sevilla y Andalucía.