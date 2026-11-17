Los alcaldes de Sevilla y Madrid junto a Juan Bravo, con Santa Justa al fondo. Europa Press

Almeida y Sanz conectan ambas capitales contra el "maltrato sanchista": "Veremos si el AVE está a tiempo y a qué velocidad"

Veinte días después de la tragedia de Urda, el AVE sigue sin llegar a Sevilla. El corredor que conecta Andalucía con Madrid permanece cerrado y Renfe ha aplazado el plan alternativo por vía convencional.

"Yo he tenido que venir en avión a esta ciudad maravillosa", ha lamentado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha visitado junto a su homólogo sevillano, José Luis Sanz, la semivacía estación de Santa Justa.

"Acostumbro a venir en alta velocidad, pero esto ya no es posible gracias al gobierno de Pedro Sánchez y esta estación hoy fantasma simboliza su política, que es incapacidad y corrupción", ha añadido.

Almeida cree que "no ha habido un presidente más anti-sevillano que Sánchez —como defiende el regidor hispalense—, al igual que no lo ha habido más antimadrileño".

Ambas ciudades permanecen desconectadas entre sí y la única estimación de reapertura es el 13 de diciembre, fecha señalada por Adif para la venta de billetes.

Sin embargo, los alcaldes dudan de que se cumplan los plazos y requisitos: "Suponiendo que volviera la alta velocidad el 13 de diciembre, como dijo en su día el Ministro de Transportes y ahora ratifica el Gobierno, ¿qué alta velocidad vuelve? ¿La alta, baja o media velocidad? ¿Y con qué condiciones de seguridad?", se ha preguntado Sanz.

El daño ya está hecho y solo puede agravarse. El alcalde cifra en 30 los millones perdidos para la ciudad hasta el momento. La Cámara de Comercio lo ha estimado en 1,5 millones al día.

Así, el 13 de diciembre se habrán perdido 70 millones, que ascenderán a más 120 si el AVE no está listo para antes de Navidad.

La "desgraciada" herencia

Mientras Barcelona recibía 10.000 millones de euros en infraestructuras, ha lamentado el alcalde Sanz, Sevilla sigue sin conexión de cercanía al aeropuerto, sin ampliar esta dotación ni Santa Justa y con el "Puente de las Mordidas" (Centenario) paralizado.

"Creíamos que esa era la mayor herencia que nos iba a dejar Sánchez. Desgraciadamente también nos deja esta estación vacía".

Para Almeida, por su parte, "no hay relato en el 'sanchismo' que se sobreponga a la realidad de lo que está pasando aquí en Sevilla y en Madrid" y ha denunciado las consecuencias para empresas como Adif de "enchufar a los suyos" y prorrogar presupuestos.

A ambos alcaldes los ha acompañado el 'cabeza' de lista del PP en Sevilla, Juan Bravo, que ha recordado que la mala gestión ha provocado 116 muertos entre Adamuz y Urda en menos de un año.

"Somos el país con más del 70% de los muertos de alta velocidad de todo el mundo", ha dicho.

Frente a ello, Bravo ha manifestado el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de acometer una "auditoría inmediata" del corredor de Andalucía y "un plan de infraestructuras, más de 300.000 millones de euros para invertir en los próximos 15 años".